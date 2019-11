Eleider Alvarez remontera dans le ring le 18 janvier

L'affrontement de 10 rounds entre Alvarez (24-1, 12 K.-O.) et Seals (24-2, 18 K.-O.) sera présenté au Turning Stone Casino de Verona, dans l'État de New York. Il sera présenté en demi-finale du gala présenté par Top Ranks sur les ondes d'ESPN+ et aura à l'enjeu le titre continental des Amériques du World Boxing Council (WBC).

Alvarez n'a pas boxé depuis sa défaite sans équivoque face à Sergey Kovalev à Frisco, au Texas, le 2 février dernier. Kovalev l'avait emporté par décision unanime, reprenant ainsi le titre de la WBO que lui avait ravi le Montréalais d'origine colombienne en août 2018.

Une déchirure ligamentaire au pied a empêché Alvarez de remonter plus rapidement dans le ring. En juin dernier, son K.-O. retentissant contre Christopher Brooker a fait augmenter sa cote auprès du télédiffuseur américain.

Son prochain adversaire, Michael Seals, a remporté ses trois derniers combats au premier ou au deuxième round.

L'Américain de 37 ans n'a subi que deux revers au cours de sa carrière, mais il n'a affronté qu'un adversaire du top 10 mondial, soit le Dominicain Edwin Rodiguez, qui l'a battu par K.-O. technique en 2015.

Seals a aussi attiré l'attention quand il a livré deux combats à cinq jours d'intervalle en République dominicaine en septembre 2018, ce qui serait impossible en Amérique du Nord. Il avait remporté un des combats par décision unanime au bout de quatre rounds et avait gagné l'autre par arrêt de l'arbitre dès le premier assaut.