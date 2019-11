Kim Clijsters ne sera pas de retour aux Internationaux d’Australie

« J'ai dû prendre la décision que je ne serai pas capable de jouer en janvier », a écrit la Belge de 36 ans sur Twitter, expliquant être en rééducation après une blessure au genou.

C'est un revers, mais je suis plus déterminée que jamais à revenir au sport que j'aime. Kim Clijsters

Gagnante de 41 titres, dont 4 du grand chelem, et no 1 mondiale pendant 20 semaines, Clijsters avait annoncé en septembre son souhait de revenir sur le circuit au début de 2020 avec un programme d’entraînement allégé et « flexible ».

Elle avait pris sa retraite à l'issue des Internationaux des États-Unis en 2012.

La Belge avait déjà pris une première fois sa retraite en mai 2007. Elle est revenue à la compétition en août 2009 après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle en a maintenant trois.