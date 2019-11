Joannie Rochette et Patrick Chan ambassadeurs des mondiaux de Montréal

Rochette, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver, est très enthousiaste que la métropole québécoise accueille les mondiaux pour la première fois en 88 ans.

« C’est énorme d’avoir une compétition d’une telle envergure, ici à Montréal, a-t-elle dit à RDI Matin. En tant qu’athlète, c’est le rêve de pouvoir participer à une compétition comme celle-là, à la maison. Je suis un peu jalouse, j’aurais aimé pouvoir le vivre durant ma carrière, surtout à Montréal.

« J’ai eu la chance de faire plusieurs spectacles de Stars on Ice ici et chaque fois qu’on arrivait, tous les athlètes de la tournée trouvaient que la foule de Montréal était la plus bruyante. C’est vraiment une belle foule. Mais en même temps, ça ajoute de la pression d’être à la maison. Mais c’est une belle pression. Les athlètes de partout dans le monde vont être bien servis. »

Rochette constate que le patinage artistique a beaucoup évolué depuis qu’elle a raccroché ses patins, il y a neuf ans. Les athlètes sont de plus en plus jeunes, particulièrement du côté féminin, et leurs exploits de plus en plus phénoménaux.

C’est un autre sport. En 10 ans, ç’a tellement évolué. Premièrement, les hommes sont arrivés avec des quadruples lutz, ce qu’on pensait impossible. Et là, les filles qui arrivent avec trois quadruples sauts par programme… Avant, les filles ne réussissaient pas de quadruples sauts. Je n’en faisais même pas à l’entraînement. En même temps, c’est plaisant de voir ça, de les voir pousser l’enveloppe technique. Mais il faut faire attention de garder notre sport "artistique". Joannie Rochette

Selon l’ancienne patineuse de 33 ans, la relève est prometteuse au Canada, deux ans à peine après les derniers Jeux de Pyeongchang.

« On a un bon centre d’entraînement ici à Montréal, avec Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon qui font de l’excellent travail, soutient-elle. On a plein de bons couples québécois. En couple, on a Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina. On a Kirsten Moore-Towers et son nouveau partenaire, Michael Marinaro. Ils sont vraiment incroyables. Donc, je pense qu’on a une belle profondeur, chez les gars et les filles aussi. Mais c’est sûr qu’après chaque cycle olympique, il y a toujours un petit vide qui est laissé par les athlètes qui sont au sommet. Mais ce vide-là s’est bien comblé. »

Les Championnats du monde, qui accueillent annuellement 200 athlètes de 50 pays, attirent 300 millions de téléspectateurs partout dans le monde. Radio-Canada Sports diffusera à la télévision et sur le web cette prestigieuse compétition.