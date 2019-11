Le Rouge et Noir doit se trouver un nouvel entraîneur-chef

Le Rouge et Noir d’Ottawa devra se trouver un nouvel entraîneur-chef. Rick Campbell, qui dirigeait l’équipe depuis les débuts en 2014, a annoncé lundi qu’il ne serait pas de retour la saison prochaine, une décision prise d'un commun accord avec la direction.

« Je ne crois pas que le statu quo était la meilleure option pour le Rouge et Noir », avait-il déclaré à un quotidien de la capitaIe fédérale avant que l'annonce soit officielle.

Campbell était encore sous contrat pour une saison, tout comme le directeur général Marcel Desjardins.

Le Rouge et Noir a terminé avec une fiche de 3 victoires et 15 revers et ne sera pas des éliminatoires pour la première fois depuis sa saison inaugurale en 2014.

Ottawa a perdu ses meilleurs éléments en attaque l’hiver dernier. Le quart Trevor Harris a profité de son statut de joueur autonome pour se joindre aux Eskimos d’Edmonton et a entraîné avec lui son meilleur receveur de passes, Greg Ellingson.

Et, quelques semaines avant le début de la saison, le coordonnateur à l’attaque Jaime Elizondo a quitté l’équipe pour se joindre à celle de Marc Trestman dans la XFL.

Rick Campbell a mené le Rouge et Noir au match de la Coupe Grey dès la deuxième saison de l’organisation dans la LCF, avant de remporter le titre l’année suivante contre les Stampeders de Calgary.

L'équipe a compilé une fiche de 44-62-2 en six saisons sous sa gouverne, a participé aux éliminatoires à quatre occasions et a atteint le match de la Coupe Grey trois fois (1-2).

Fils de Hugh Campbell, ancien entraîneur, directeur général et président des Eskimos, Rick Campbell serait un sérieux candidat à Edmonton, si les Eskimos décident de se départir de leur entraîneur-chef Jason Maas.