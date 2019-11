Roger Penske achète la série IndyCar et le circuit d'Indianapolis

Les équipes de la série ont reçu un document d'information lundi, dont l'agence Associated Press a obtenu copie. Une rencontre de presse est prévue plus tard dans la journée. La vente devrait être finalisée en janvier 2020.

Roger Penske devient le quatrième propriétaire du célèbre anneau de vitesse construit il y a 110 ans.

Il succède à la famille Hulman, qui possédait le circuit depuis 74 ans. Tony Hulman l'avait acheté en 1945 après qu'il eut été laissé à l'abandon pendant la Deuxième Guerre mondiale.

M. Penske a remporté 18 fois les 500 milles d'Indianapolis, dont l'édition du printemps 2019 avec le pilote français Simon Pagenaud.

Simon Pagenaud à l'arrivée des 500 milles d'Indianapolis Photo : Associated Press / Rob Baker

L'équipe Penske a aussi gagné le titre de la saison IndyCar avec le pilote américain Josef Newgarden. C'était le 15e titre de Penske en IndyCar.

« Nous avons trouvé le meilleur partenaire possible, peut-on lire dans le document remis aux équipes. Penske Corporation, avec ses 64 000 employés et ses 32 milliards de dollars de revenus, apportera une nouvelle énergie, une direction et des ressources au circuit et à la série. »