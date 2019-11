Poehling rappelé par le Canadien, Kotkaniemi sur la liste des blessés

Le Canadien a procédé au rappel de l'attaquant Ryan Poehling et a placé Jesperi Kotkaniemi sur la liste des blessés, dimanche soir.

L'attaquant américain de 20 ans a marqué 3 buts et a amassé 2 mentions d'aides en 13 rencontres cette saison avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Lors de son premier et seul match dans l'uniforme du Canadien, à la fin de la dernière saison, Poehling avait inscrit un tour du chapeau en plus d'inscrire le but vainqueur en tirs de barrage.

Il retrouvera ses coéquipiers lundi à l'entraînement, à Brossard.

Le Finlandais de 19 ans souffre d'une blessure à l'aine, a dévoilé le Canadien. En 12 matchs cette saison, Kotkaniemi a 3 points.