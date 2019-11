Dara Howell sur le podium après un an d'absence

À sa première compétition après une absence de plus d’un an pour se remettre d'une opération à un genou, la Canadienne Dara Howell est montée sur la troisième marche du podium de l’épreuve de grand saut (Big Air) de la Coupe du monde de ski acrobatique de Modène, en Italie, samedi.

Elle a obtenu un total de 151,50 points pour ses deux meilleurs sauts de la journée. La médaillée d’or olympique des Jeux de Sotchi en slopestyle a été devancée par un doublé suisse. Mathilde Gremaud a décroché l’or avec 178,00 points, devant sa compatriote Giulia Tanno (159,50).

« Je suis tellement contente d’être de retour. Je n’aurais pas pu demander un meilleur début de saison. Espérons que ça continue comme ça », a commenté Howell sur les réseaux sociaux.

Les Canadiennes Megan Oldham, 5e, et Elena Gaskell, 6e, ont également participé à la finale.

Howell s’était classée première des qualifications.

L’Ontarienne a dû laisser ses skis de côté pour un peu plus de 13 mois afin de se remettre d’une chirurgie du ligament croisé antérieur au genou droit. Elle s’était blessée lors de la première Coupe du monde de la saison 2018-2019, à Cardrona, en Nouvelle-Zélande.

Ce n’était pas la première fois que l’athlète de 25 ans prenait une pause de la compétition. Après avoir été sacrée championne olympique à Sotchi, en 2014, elle avait eu de la difficulté à gérer sa popularité soudaine et s’était éloignée du ski pour plus d’un an afin de réfléchir à son avenir.