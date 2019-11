Lewis Hamilton est sacré champion du monde pour la sixième fois

Au classement des champions du monde, le pilote britannique se retrouve tout seul au 2e rang, avec ses six titres acquis depuis ses débuts en F1 en 2007. Seul l'Allemand Michael Schumacher le devance avec sept couronnes.

À Austin au Texas, dimanche, Hamilton a laissé son coéquipier Valtteri Bottas prendre le large, et a choisi une stratégie différente en prolongeant son premier relais.

Son pari était audacieux, et il a pu rallier l'arrivée avec son deuxième train, ça a tenu, mais il a dû laisser passer son coéquipier à quatre tours de l'arrivée.

« Très content de cette victoire. Je me sentais bien dans la voiture ce week-end », a dit Bottas.

Hamilton a fini 2e, confirmant le doublé de l'équipe allemande.

« Je ne peux pas y croire, vous avez encore fait un travail incroyable », a dit Hamilton par radio à son équipe.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) sur le circuit de Austin au Texas Photo : Getty Images / Dan Istitene

Week-end parfait pour Mercedes-Benz, avec la pole position de Bottas et le doublé, qui a donc remporté les deux titres en 2019.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a fini au 3e rang.

« C'était une bonne course, amusante, nous avions un bon rythme. À l'arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros morceau du plancher qui manquait, a révélé Verstappen, et cela pourrait expliquer pourquoi la voiture avait un comportement bizarre. »

« C'est très impressionnant de voir Lewis champion du monde pour la sixième fois », a-t-il admis.

Ferrari en retrait

Dès le début de la course, Sebastian Vettel a senti que sa voiture avait un souci.

Il a été victime d’une rupture de suspension au 8e tour, qui heureusement ne l'a pas envoyé dans le décor.

Mais son abandon résume assez bien une saison décevante pour l’Allemand, 4e au classement général, et maintenant devancé par son coéquipier Charles Leclerc, qui a fini au pied du podium, dimanche.

« Nous n'étions absolument nulle part, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pneus », a dit Leclerc.

« Dès le début, je ne le sentais pas bien. Comme Sebastian a eu un problème de suspension, il y a pas mal de virages où je ne pouvais plus prendre les vibreurs, et cela n'a pas aidé, a-t-il reconnu, mais honnêtement, c'était très compliqué pour nous aujourd'hui ».

Le Canadien Lance Stroll, parti de la 14e place, a subi des dommages à l'aileron avant dans le premier tour, et n'a jamais pu remonter dans la zone payante, soit le top 10. Il a fini 13e.

« Au départ, je me suis fait coincer dans le virage no 1, et la voiture a subi des dommages, a-t-il confirmé. Dans le virage d'après, j'ai sauté sur une bosse, suis parti en sous-virage, et j'ai perdu des places. »

« On a alors changé de stratégie, et je me suis arrêté deux fois, mais mon troisième train n'a pas tenu, a-t-il précisé. Il y a des jours comme ça. »

Lance Stroll sur le circuit d'Austin au Texas Photo : Getty Images / Mark Thompson

Son coéquipier Sergio Pérez, qui partait des puits, a terminé 11e.

Résultats du Grand Prix des États-Unis, à Austin :

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) en 1 h 33:55,653

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 4,148

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 5,002

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 52,239

5. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) à 1:18,038

6. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 1:30,366

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 1:30,764

8. Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour

9. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

11. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes-Benz) à 1 tour

12. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

13. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes-Benz) à 1 tour

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

16. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

17. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

18. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 4 tours

Meilleur tour en course : Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36,169 au 44e tour, à la moyenne de 216,856 km/h

Abandons: