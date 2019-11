Djokovic trop fort pour Shapovalov à Paris

Cette défaite met fin à une semaine remarquable. Shapovalov grimpera au 15e rang mondial lundi lors de la parution du classement ATP. Il s'agira du meilleur classement de sa carrière.

Il a battu trois adversaires mieux classés que lui lors de la dernière semaine à Paris dont Alexander Zverev (6e mondial) en huitième de finale.

« J'étais excité de jouer ce match, vraiment. Avant le match, j'étais impatient de rentrer sur le court. Ç'a été une semaine incroyable pour moi, mais ça ne s'arrête pas là », a mentionné Shapovalov. « Je vais retourner sur les courts à l'entraînement. Ce que je veux, c'est battre des joueurs comme Novak, alors il faut que je continue à progresser », a-t-il admis.

Le Canadien n'a jamais battu Djokovic en quatre affrontements, tous survenus au cours de la dernière année.

« Le plus frustrant aujourd'hui, c'était d'essayer de retourner son service, sans aucun doute », a confié Shapovalov après le match. « Il a vraiment bien servi. Je crois bien qu'il avait un pourcentage de 103 % de premières balles dans le premier set », a-t-il ajouté en plaisantant.

De son côté, le Serbe a remporté sans trembler son cinquième titre au Masters 1000 de Paris en battant le Canadien (28e mondial) en 1h05.

« Je me suis senti de mieux en mieux et de plus en plus en confiance au fil du tournoi. Je n'ai pas perdu une manche, c'était un super tournoi », a déclaré Djokovic juste avant de recevoir le trophée des mains de Marat Safin, triple vainqueur à Paris (2000, 2002, 2004).

« J'étais très en confiance, surtout ces trois derniers jours. C'est très encourageant dans la perspective du Masters », a ajouté le vainqueur.

Djokovic, 32 ans, a décroché son 34e trophée en Masters 1000 et n'est plus qu'à une longueur de Rafael Nadal à qui il cédera lundi la place de numéro un mondial.