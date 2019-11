Canelo Alvarez passe le K.-O. à Sergey Kovalev et remporte le titre WBO des mi-lourds

Ainsi, Alvarez a accompli l’exploit de devenir champion dans une quatrième catégorie de poids différente, en sautant deux divisions.

Celui qui était champion WBA, WBC et IBF se bat habituellement chez les poids moyens (moins de 63 kg ou 154 livres).

Alvarez a grimpé de trois catégories de poids afin d’affronter Kovalev pour le titre WBO des mi-lourds (79 kg ou 175 livres).

Jusqu’au début du 11e round, le combat semblait assez partagé entre les deux pugilistes.

Après un énorme travail de sape, longtemps contrôlé par Kovalev grâce à son jab et une portée qui lui permettait de tenir Alvarez à distance, Canelo a fini par trouver une brèche au milieu du 11e round.

Un puissant crochet de gauche a fait vaciller « Krusher » Kovalev, qui a finalement visité le plancher à la suite d’un crochet de droite.

Si les cordes ne l’avaient pas retenu, Kovalev se serait écrasé sur le plancher du ring. Le Russe a mis plusieurs minutes à retrouver ses esprits pendant que Canelo et son équipe célébraient cette victoire acquise au MGM Grand de Las Vegas.

Ce n’était pas la première fois que Canelo se battait dans une autre catégorie que les moyens. En décembre 2018, il avait grimpé de deux catégories de poids pour affronter Rocky Fielding chez les super-moyens (76 kg ou 168 livres), mais il était revenu chez les moyens en mai afin de défendre ses trois ceintures avec succès, cette fois contre l’Américain Daniel Jacobs.

Grâce à son K.-O. de samedi soir contre Kovalev, le Mexicain compte désormais 53 victoires, dont 36 par mise hors de combat.

Canelo Alvarez célèbre sa victoire contre Sergey Kovalev par K.-O., le 2 novembre 2019, à Las Vegas. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Un exploit peu commun

Après avoir remporté les ceintures WBC et WBO chez les super-moyens, WBC, WBA et IBF chez les moyens et WBA chez les super-moyens, voilà que le pugiliste de Guadalajara ajoute à son palmarès le titre WBO des mi-lourds. Une performance remarquable pour ce boxeur de 29 ans, qui a débuté sa carrière professionnelle à 15 ans.

D'autant qu'il a réussi ce que peu ont été capables de faire avant lui, à savoir battre un spécialiste d'une catégorie, comme l'est Kovalev chez les mi-lourds, en venant directement de deux catégories en dessous.

Bernard Hopkins, qui assistait au combat, y est parvenu en 2006, à 40 ans. Il avait ravi le titre mineur IBO des mi-lourds à Antonio Tarver.

Le dernier à avoir réussi cette performance, sans titre en jeu, est le Philippin Manny Pacquaio qui était passé des légers aux moyens et avait mis fin à la carrière de l'Américain Oscar De La Hoya en 2008.

Deux légendes de la boxe qui ont fait l'histoire, puisque ce sont les deux seuls à avoir été champion du monde dans six divisions différentes.

« Canelo », lui, l'est désormais dans quatre. Mais il est le premier depuis Henry Armstrong en 1938 à l'être simultanément dans trois (moyens, super-moyens, mi-lourds). Comme il l'avait annoncé, il entre à son tour dans l'histoire de ce sport.