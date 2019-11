Erreur de parcours à Dallas et interrogations pour le Canadien

Les chiffres sont parfois trompeurs. Tout étudiant de cégep qui a ragé pendant ses cours de probabilités et statistiques vous le dira. Heureux sont les ignorants de la chose.

Montréal a décoché 36 tirs sur Ben Bishop, mais bien peu ont sérieusement menacé le colosse, si ce n’est vers la fin du match, lorsque l’affaire était entendue et que le CH a tenté des assauts désespérés, alors en retard par trois et quatre buts.

Après 40 minutes, les Stars avaient obtenu 14 chances de marquer de grande qualité contre seulement 5 par le Tricolore, pourtant toujours dans le coup grâce à Carey Price, brillant par moments.

L’on a rapidement senti que c’était l’un de ces petits soirs sans envergure où chaque occasion serait obtenue au pic et à la pelle. Passes imprécises, joueurs hésitants en possession de la rondelle, confusion sur la glace, collision entre collègues aussi; bref, « rien du côté de la beauté » pour citer Claude Julien après le match à Vegas.

Montréal voguait sur une séquence de trois victoires d’affilée et, surtout, sur un impressionnant doublé contre les Coyotes et les Golden Knights et avait profité d’une journée de congé vendredi avant d’affronter les Stars qui se mesuraient à l’Avalanche au Colorado au même moment.

Le Canadien aurait dû être l’agresseur, il fut l’agressé.

« On avait l’air de l’équipe fatiguée, on n’avait pas nos jambes, a admis Claude Julien […] Ça veut pas dire qu’on l’accepte, mais malheureusement, on voit ça dans notre sport, avec les voyages, il y a des matchs plus difficiles que d’autres. Ce soir, ce fut l’un de nos matchs les plus difficiles de notre saison. »

Pour Ben Chiarot, contrairement aux apparences, ces congés peuvent parfois jouer un vilain tour à ceux qui en profitent pour se faire chauffer les orteils au coin du feu pendant que le rival signe une victoire importante.

« Trois matchs en quatre soirs, ça peut avoir cet effet. [Les Stars] ont joué hier, nous étions en congé. Parfois ça peut jouer contre toi. Tu restes dans le flow du match. C’est ce qu’ils ont démontré », a expliqué le grand défenseur.

Tu l’oublies et tu passes à autre chose. On ne méritait pas ce match-là. Jonathan Drouin

Une simple erreur de parcours donc... N’y avait-il vraiment rien de plus?

Coulé sur les unités spéciales

Lorsque, comme l’explique le Québécois, tout tourne de travers, les bonnes formations s’appuient sur les facettes les mieux maîtrisées de leur jeu pour retrouver un peu de confiance, un peu de contenance.

Incapable d’utiliser sa vitesse, le CH aurait pu s’en remettre à son avantage numérique que les statistiques nous disent être plutôt efficace cette année. Mais, les chiffres, n’est-ce pas?

Officiellement, les hommes de Claude Julien se situent au milieu du peloton avec un taux de succès de 20,8 % et les Stars leur ont donné cinq occasions samedi soir. Sauf qu’en début de saison, la majorité des buts du CH à cinq contre quatre sont survenus sur des jeux brisés et non sur une construction méthodique de l’attaque.

Le défenseur des Stars Jamie Oleksiak plaque Arturri Lehkonen du Canadien sur la glace. Photo : Reuters / USA Today Sports

Le CH a ensuite connu une véritable heureuse séquence, mais n’a maintenant inscrit qu’un seul but à ses 15 dernières occasions en supériorité, dont 0 en 10 pendant ce voyage dans l’Ouest américain.

À l’inverse, l’unité d’infériorité numérique a cédé deux fois contre Dallas. Après la défaite contre les Sharks de San José la semaine dernière, Julien, bien embêté, avait lui-même dirigé les exercices du désavantage numérique.

Le CH était parfait en trois matchs depuis, sauf qu’on ne lui avait décerné que cinq punitions lors de ces rencontres. Se peut-il que l’efficacité soit simplement venue de la rareté des occasions pour le rival?

La discipline demeure le meilleur outil pour remédier à ce genre de difficultés, mais le Canadien devra absolument corriger le tir pour de bon. Il a raté les séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes et, chaque fois, l’une de ses unités spéciales avait échoué lamentablement, atteignant un creux historique.

Quand les arbitres ont le sifflet facile comme c’était le cas samedi soir, ça devient d’autant plus important. Et pas question de blâmer les arbitres pour les punitions douteuses.

« Il faut s’ajuster, il faut surmonter ce genre de choses. Il y a des punitions pendant un match, tu dois les écouler et on n’a pas été capables de le faire ce soir. Tu dois être en mesure de t’ajuster à leurs décisions. Tu as un nouveau duo d’arbitres chaque soir, tu ne peux pas y faire grand-chose », a expliqué Ben Chiarot qui a réussi à présenter un différentiel de +1 et a tiré cinq fois sur Ben Bishop.

De prime abord, ce n’est rien de dramatique. Le Tricolore s’est sorti la tête de l’eau à partir de sa victoire contre les Maple Leafs il y a sept jours et a enchaîné avec une récolte de quatre points sur six dans un voyage particulièrement périlleux. Bien fait.

Mais, encore une fois, on constate que la marge d’erreur de cette équipe est mince et que les unités spéciales doivent pallier ses lacunes pour en faire un groupe vraiment dangereux.

En rafale

Donner congé à sa bande était-il une erreur finalement? Facile à dire après coup et Julien n’avait vraiment pas l’envie de réécrire le passé.

« Une chose qu’on ne fera pas, c’est picosser là-dessus. Est-ce qu’on aurait dû pratiquer? On a disputé deux matchs difficiles, en Arizona et à Vegas, on a gagné les deux, mais on est arrivés ici ce soir, on n’avait pas nos jambes. Ça fait partie du métier, c’est des humains, c’est pas des machines », a lancé l’entraîneur.

Au bout du compte, le Tricolore rentre au bercail avec deux victoires en trois matchs dans un contexte plutôt difficile. Même si la déception était vive dans le vestiaire, Chiarot a tenté de garder le moral.

« C’est un bon voyage pour nous. Quatre points sur six. Deux victoires en deux soirs dont une à Vegas dans un amphithéâtre hostile. C’est de bon augure pour le futur, ça nous montre qu’on peut le faire et c’est la marque d’une bonne équipe de pouvoir gagner dans un amphithéâtre comme ça contre une équipe reposée. C’est un bon signe », a-t-il estimé.

Le Canadien a maintenant rendez-vous avec le rival de Boston mardi soir à Montréal. Un match baromètre, sommes-nous tentés de dire, s’il en est.