Valtteri Bottas en pole au Texas, Lance Stroll 14e

Associated Press

Bottas, de Mercedes, a fracassé le record de piste au circuit des Amériques grâce à un chrono de 1 minute 32,029 secondes. Sebastian Vettel, de Ferrari, l'accompagnera sur la première ligne de la grille de départ.

Bottas est le seul pilote qui peut encore devancer Hamilton dans la course au championnat. Toutefois, Hamilton décrochera le titre s'il parvient à compléter la course parmi les huit premiers, peu importe le résultat de Bottas.

« Je vais essayer de gagner demain (dimanche), a dit Bottas. Tel que je le connais (Hamilton), il va se battre autant qu'il le peut et essayer de gagner, comme nous tous et il veut remporter le championnat de belle manière. Réaliser un tour comme ça sur ce genre de circuit, c'est fantastique. Sur le dernier tour, il y avait un peu moins d'adhérence, mais personne n'est arrivé à améliorer et c'est tant mieux! »

Hamilton a remporté le Grand Prix des États-Unis à cinq reprises depuis 2012, mais il n'a jamais commencé la course plus loin que sur la première ligne.

Max Verstappen, de Red Bull, a pris le 3e rang des qualifications, devant Charles Leclerc, de Ferrari. Leclerc a dû remettre son ancien moteur dans sa voiture en raison d'un problème mécanique lors de la troisième séance d'essais, samedi.

Le pilote québécois Lance Stroll, de Racing Point, a été éliminé lors du deuxième segment des qualifications et s'est classé 14e.