Kim Boutin amorce sa saison avec une médaille d'or

La Sherbrookoise a devancé la Néerlandaise Suzanne Schulting, médaillée d'or au 1000 m à Pyeongchang, et la Chinoise Han Yutong.

La patineuse québécoise a franchi la ligne en 2 min 22 s 61/1000, un peu moins de deux dixièmes de seconde devant Schulting, à la fin d'une course tactique au cours de laquelle les rivales se sont échangé la tête à plusieurs reprises.

« Ç'a été une super belle finale, a dit Boutin. À trois tours de la fin, j'étais en 3e place, mais ç'a été pour moi un bon défi de dépassements. J'ai été forcée d'aller à l'extérieur, puis ç'a été vraiment excitant pour moi. D'habitude, c'est l'inverse qui se passe : je suis en avant et on me dépasse à la ligne d'arrivée. Je suis très satisfaite. »

Sa coéquipière Courtney Sarault a remporté la petite finale.

Chez les hommes, Charles Hamelin a terminé au pied du podium au 1500 m. Le Russe Semen Elistratov a triomphé, devant le Sud-Coréen Kim Dong-wook et son compatriote Alexander Shulginov.



« Je me suis fait prendre et je suis resté derrière trop longtemps. J’ai commencé à remonter, mais il était un peu trop tard. J’avais de bonnes jambes et je sais que j’aurais pu être sur le podium. Il y a toujours plusieurs imprévus en patinage de vitesse et j’ai eu à m’ajuster », a indiqué Hamelin, satisfait de sa journée de travail.



Également de cette épreuve, Steven Dubois et Pascal Dion ont respectivement fini 16e et 30e. Dubois a été victime d’une chute lors de la demi-finale, alors que Dion a vu son parcours prendre fin à la demi-finale du repêchage.

Au relais mixte 2000 m, le Canada a conclu en queue de peloton, en 5e position. Le quatuor de l'unifolié était composé de Sarault, Rikki Doak, Cédrik Blais et William Dandjinou.