Le Canadien vise le balayage à Dallas

Le mois de novembre est arrivé, ce qui signifie deux choses : le CH a franchi l’Halloween, peu importe la journée où vous l’avez fêtée, au 3e rang de la Division atlantique et la saison des moustaches dans la LNH, des plus spectaculaires (Nate Thompson) aux plus molles (Brendan Gallagher), est de retour.

Montréal (7-4-2) a profité d’une journée de congé vendredi tandis que son adversaire, les Stars (6-8-1), a décroché une victoire au Colorado et parcouru près de 1000 km en pleine nuit pour rentrer au bercail.

« Personne ne veut laisser filer cette opportunité. On veut emmagasiner des points le plus vite possible. Avec ce qui s’est passé l’an dernier, on était si proche, on ne veut rien échapper. On a eu deux bons matchs, mais on peut passer d’un bon voyage à un excellent voyage », a expliqué Gallagher.

Même si rien n’est acquis lors des deuxièmes matchs en deux soirs – le CH en a fourni une preuve éloquente jeudi à Vegas – Claude Julien a insisté sur l’importance de tirer avantage de la fatigue des Stars.

L’entraîneur s’est montré particulièrement satisfait de la qualité du jeu défensif de sa troupe dernièrement.

« On défend beaucoup mieux même si on a donné trop de buts au dernier match. Les chances de marquer de l’adversaire diminuent depuis un bon bout de temps. C’est un autre aspect positif », a estimé Julien.

À Dallas, offensivement, c’est la sécheresse. Les Stars marquent peu, leur moyenne de 2,20 buts par match vient au tout dernier rang de la ligue.

N’empêche, la bande du Montréalais Jim Montgomery a trouvé son élan récemment avec 5 victoires à ses 6 derniers matchs après un départ catastrophique. Vendredi, elle a vaincu l’Avalanche, l’une des équipes de l’heure dans le circuit Bettman.

Message à Tatar

Le Canadien est l’une des équipes les plus disciplinées dans toute la LNH. Ironiquement, l’un de ses joueurs est aussi l’un des plus dissipés.

Tomas Tatar vient au 3e rang de la ligue avec 8 punitions mineures en 13 matchs. La dernière en lice, infligée en fin de troisième période à Vegas, aurait bien pu coûter la victoire à ses coéquipiers.

Après le match jeudi, le numéro 90 avait assuré ne pas regretter son geste, que « ça fait partie du jeu ». Claude Julien ne l’entendait pas de cette oreille samedi matin.

Appelé à commenter la bonne prestation de sa troupe qui ne reçoit que 6 min 32 s de punition en moyenne par match, le pilote du Tricolore y a ajouté un message.

« En général, nos bâtons sont sur la glace. Celui qui domine de ce côté-là, on le sait, c’est Tatar. Souvent, il n’a pas le hockey à terre, c’est autour des gants, ces choses-là. Mais, en général, on a de bons bâtons ce qui nous permet de diminuer les punitions. »

Ce qui, convenons-en, demeure la meilleure façon pour le Canadien de ne pas accorder de buts en désavantage numérique; son unité est encore au 28e rang avec une efficacité de 71,8%.

Par ailleurs, Jesperi Kotkaniemi, toujours blessé (aine), n’a pas participé aux exercices sur la glace. Le Finlandais a été aperçu en s’étirant avec un ballon d’exercice. Il ratera un deuxième match cette saison.

Notons en terminant que Brendan Gallagher a remporté la Coupe Molson pour le mois d'octobre. Le petit attaquant est au sommet des marqueurs de l'équipe avec 12 points, dont 7 buts, en 13 sorties.

Formation du Canadien :

Attaquants :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Armia

Lehkonen-Suzuki-Byron

Cousins-Thompson-Weal

Défenseurs :

Mete-Weber

Chiarot-Petry

Reilly-Fleury

Gardiens :