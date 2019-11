Les Carabins et le Rouge et Or pour une 7e fois de suite à la Coupe Dunsmore

Les certitudes en ce monde se dénombrent au compte-gouttes : la mort, les impôts et une finale de la Coupe Dunsmore opposant les Carabins au Rouge et Or.

Les demi-finales au football universitaire québécois ont donné droit samedi à deux victoires sans équivoque. Deux matchs où les ténors ont consumé les visiteurs dans leur château fort.

L’Université de Montréal (UdeM) a écarté de son chemin l’Université McGill par un pointage de 39-6 au CEPSUM, tandis que l’Université Laval a repoussé l’Université Condordia par la marque de 40-8 au stade Telus.

La suprématie au football universitaire québécois sera donc disputée entre les Bleus et les Rouges pour une septième année d’affilée. Les doubles champions en titre seront les hôtes du match décisif à Québec en raison de leur mainmise sur le sommet du classement général en saison.

Des éclopés dans le champ arrière montréalais

C’est sans les services du porteur de ballon Ryth-Jean Giraud, qui a unanimement été nommé dans l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec, que les Carabins ont entamé samedi le calendrier éliminatoire.

L’UdeM n’a nullement modifié son approche en attaque, même si le fer-de-lance du bataillon était à l’écart du jeu. La profondeur du champ arrière a été mise à contribution, et spécialement lorsque le partant Kévin Dubois est tombé au combat à la fin du deuxième quart en raison d’une blessure à un genou.

Pendant que l’unité offensive tardait à se mettre en marche, son pendant défensif s’est dressé dans le premier tiers de la rencontre en signant deux revirements. Le second, soit une interception réalisée par le demi de coin Jean-Sébastien Bélisle, a fouetté la troupe de l’entraîneur-chef Danny Maciocia.

À partir de ce moment, l’attaque a été galvanisée, et a ultimement enregistré son match le plus productif de l’année.

Le quart-arrière Frédéric Paquette-Perrault, un transfuge de l’Université McGill a immédiatement pris les choses en main contre l’équipe qui lui a offert sa première chance en 2016.

D’abord une course de 9 verges, puis une autre de 2 verges et finalement une longue passe de 38 verges en direction du receveur Danny Debrosse-Smith pour le majeur et démarrer les compteurs.

Paquette-Perrault n’avait pas rallié la zone des buts avec son bras sous les couleurs des Carabins lorsqu’il a été appelé à remplacer son homologue Dimitri Morand à Sherbrooke et quand il a obtenu le départ à Québec.

Loin des terrains de football en 2018, l’imposant pivot devait puiser dans ses souvenirs pour se remémorer son dernier relais payant. Un peu moins de 26 mois se sont écoulés entre les deux passes de touché.

L’attaque montréalaise a renoué avec la terre promise sur la séquence suivante. Paquette-Perreault a ouvert la voie au majeur de son coéquipier Dubois, avant que sa rencontre ne prenne fin abruptement. Il a franchi pas moins de 60 verges grâce à ses jambes, avant de remettre le ballon au porteur, qui a rallié les 9 verges restantes.

Reda Malki, l’un des six joueurs à avoir effectué au moins deux portées, incluant le demi inséré Carl Chabot et le joueur de ligne défensive Bertrand Beaulieu, a plus tard marqué le troisième touché des locaux à la suite d’une course d’une verge.

La timide réplique des visiteurs est survenue lorsque le score était de 31-0 en leur défaveur. Le receveur Nicolas Baillargeon a capté l’offrande du quart Jacob Samuels sur 23 verges pour priver les Bleus d’un premier blanchissage cette année.

L’unité a affiché son étanchéité habituelle en ne laissant que des miettes à l’Université McGill : 10 plaqués pour des pertes de terrain, dont 7 sacs.

Concordia écrasé à Québec

Le Rouge et Or visera une 4e couronne provinciale de suite et une 16e au total.

Le quart Thomas Bolduc a complété 17 de ses 25 passes pour 311 verges de gains et trois majeurs. Chrisitan Dallaire a été la cible de deux passes payantes, tandis qu'Antoine Dansereau-Leclerc a aussi capté une passe de touché.

Dansereau-Leclerc a attrapé un total de sept passes pour 161 verges de gains.

Félix Garand-Gauthier a inscrit l'autre majeur du Rouge et Or sur une course de cinq verges. Vincent Breton-Robert a accumulé 119 verges de gains sur 13 courses.

Tristan Mancini a été le seul joueur des Stingers à atteindre la zone des buts, sur une course d'une verge.