Elina Svitolina défendra son titre à Shenzhen face à Ashleigh Barty

L'Ukrainienne Elina Svitolina, no 8 au classement WTA, a éliminé samedi en demi-finales Belinda Bencic, no 7, après l'abandon de la Suisse. Elle défendra dimanche son titre de championne des finales WTA face contre l'Australienne Ashleigh Barty.

Elina Svitolina, toujours invaincue (4 victoires en 4 matchs), a remporté son match 5-7, 6-3 et 4-1 quand la Suisse a renoncé, blessée à l'adducteur droit.

Bencic et Svitolina s'affrontaient pour la troisième fois cette année (1-1).

La Suisse avait réussi le bris pour mener 4-2 quand, à 6-5, elle a dû ensuite faire appel à la thérapeute de la WTA pour se faire traiter, ce qui l'a soulagée momentanément.

Dans la deuxième manche, Bencic a vu la douleur à sa cuisse se réveiller, et elle a à nouveau fait appel à la thérapeute. L'Ukrainienne a égalisé à une manche partout.

Dans la troisième manche, la Suisse, après avoir perdu à nouveau son service d'entrée pour être menée 2-0, s'est mise à pleurer, avant d'abandonner un peu plus tard.

Barty en finale

Elina Svitolina sera opposée pour le titre à l'Australienne Ashleigh Barty, no 1 au monde, qui a battu la Tchèque Karolina Pliskova, no 2 et déjà demi-finaliste des deux précédentes éditions.

Barty l'a emporté 4-6, 6-2, 6-3 en 1 heure 53 minutes.

La joueuse australienne n'avait jamais battu Pliskova en cinq affrontements.

Pliskova a remporté la première manche 6-4, grâce à un bris réussi à 2-2. Mais Barty a ensuite imposé sa puissance.

Elle a tout d'abord égalisé à une manche partout, en concrétisant sa première balle de manche, qu'elle s'est procurée grâce à un incroyable jeu de défense.

Dans l'ultime manche, Pliskova, de plus en plus émoussée, a offert sur une double faute une balle de bris à Barty, qui ne s'est pas fait prier pour s'échapper 4-2.

La joueuse chèque a sauvé ensuite à 5-3 deux premières balles de match, avant de céder sur la troisième.

Pour ses premières finales WTA à 23 ans, Ashleigh Barty tentera de détrôner en finale Elina Svitolina, 25 ans.

Rappelons que les finales de la WTA 2019 réunissent les huit joueuses les mieux classées de la saison.