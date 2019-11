Les Jets de Winnipeg en doivent une à leur gardien Connor Hellebuyck

Connor Hellebuyck a offert une performance de 51 arrêts, repoussant continuellement les attaques adverses, et les Jets de Winnipeg ont battu les Sharks de San José, 3 à 2.

Hellebuyck n'a cédé que devant Tomas Hertl et Barclay Goodrow malgré la présence constante des Sharks dans la zone des Jets.

C'est un but de Nikolaj Ehlers avec 1:24 à jouer à la troisième période qui a procuré la victoire aux Jets vendredi.

Gabriel Bourque, en première période, et Blake Wheeler ont également marqué pour les Jets.

Les Jets n'ont obtenu que 19 tirs vers le gardien Martin Jones. Les Sharks ont perdu un quatrième match d'affilée.

Les Sharks espéraient renouer avec la victoire à l'occasion d'un premier de six matchs consécutifs devant leurs partisans. et ils ont réagi en offrant possiblement leur meilleure prestation de la saison, mais ce ne fut pas suffisant, à cause de Connor Hellebuyck.

Pendant ce temps à Anaheim

Ryan Getzlaf a marqué lors d'une échappée exactement à mi-chemin de la période de prolongation et les Ducks d'Anaheim ont arraché une victoire de 2-1 aux Canucks de Vancouver, vendredi.

Jakob Silfverberg, en désavantage numérique, a marqué en première période pour les Ducks, détenteurs d'un dossier de 6-1-0 à domicile.

Ils ont remporté un deuxième gain d'affilée pour amorcer un séjour de sept matchs devant leurs partisans.

Adam Gaudette a été crédité du seul but des Canucks, alors qu'il restait 6:18 à jouer à la troisième période, lorsque la rondelle a dévié sur le patin du défenseur Korbinian Holzer, des Ducks.

En prolongation, Ryan Getzlaf s'est glissé derrière les trois patineurs des Canucks et a reçu une superbe passe de Troy Terry.

Le gardien Jacob Markstrom s'est précipité hors de son filet dans l'espoir de stopper Getzlaf, mais le vétéran capitaine des Ducks a réussi à contourner Markstrom pour inscrire son septième but de la saison, le 999e but de sa carrière.

Ce n'était que le troisième revers des Canucks en 11 matchs cette saison.