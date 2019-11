L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugby

L'Afrique du Sud a battu l'Angleterre 32 à 12, samedi à Yokohama au Japon, et a remporté la Coupe du monde de rugby pour la troisième fois de son histoire.

Déjà titrés en 1995 et 2007, les Springboks ont eu un parcours quasi parfait.

Ils avaient entamé la Coupe du monde par une défaite face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande, avant de monter en puissance au cours des six semaines du tournoi, qui avait commencé le 20 septembre.

Les Sud-Africains ont bâti leur succès en deux temps.

Ils ont d'abord dominé la première période marquée par un défi physique très dur.

Ils menaient 12 à 6 à la mi-temps, avant d'asseoir leur succès sur deux essais des ailiers.

L'Angleterre est la seule équipe de l'hémisphère nord à avoir remporté la Coupe du monde en neuf éditions.

Les Sud-Africains battent les Anglais en finale de la Coupe du monde de 2019 à Yokohama au Japon. Photo : Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

Mais cette fois, les Anglais ne sont jamais parvenus à franchir la défense des Springboks, une semaine après avoir réalisé une démonstration face aux All Blacks (19-7) en demi-finale.

Bousculés en mêlée fermée, contrés en milieu de terrain, dominés sur les duels, les Anglais se sont inclinés en finale face aux Springboks, comme en 2007.

« Le peuple sud-africain a été derrière nous, et nous voudrions le remercier. Nous avons tellement de problèmes dans notre pays, mais nous avons une belle équipe. Nous venons d'origines différentes, de races différentes, mais nous nous sommes rassemblés avec un but unique et nous voulions l'atteindre, a dit le capitaine de l'équipe sud-africaine, Siya Kolisi.

« J'espère vraiment que nous avons fait cela pour l'Afrique du Sud. Cela montre juste que nous pouvons pousser tous ensemble si nous voulons faire quelque chose », a rappelé Siya Kolisi.

« Félicitations à l'Afrique du sud. Ils ont été très bons aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les gens qui nous ont soutenus chez nous et ici. Ils ont été incroyables et ce soutien signifie beaucoup. Et aussi le Japon qui a organisé ce tournoi fantastique. Nous avons adoré », a dit Owen Farrell, capitaine du XV d'Angleterre.

« Chapeau à l'Afrique du Sud dont la défense a été dure comme la pierre, mais l'Angleterre peut garder la tête haute après un tournoi incroyable », a écrit sur son compte Twitter le Premier ministre anglais Boris Johnson.