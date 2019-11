NBA : trois mois d'absence pour Stephen Curry

Le joueur étoile des Warriors de Golden State Stephen Curry a été opéré pour une fracture à la main gauche et, en conséquence, il ratera trois mois d'action.

Les Warriors ont cependant précisé vendredi que le garde de 31 ans devrait complètement se rétablir de cette blessure.

Joueur par excellence de la NBA en 2015 et 2016, Curry « a subi une intervention au deuxième métacarpe (index) de la main gauche au Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute à Los Angeles », précise le communiqué du club.

Il se l'était fracturé mercredi dans le match perdu 121-110 contre Phoenix, quand le pivot des Suns, Aron Baynes, s'est écrasé de tout son poids dessus lors de leur chute sur le parquet.

« Curry devrait être complètement rétabli d'ici trois mois, moment auquel son indisponibilité sera réévaluée », ajoute le communiqué.

Le meneur des Warriors ne reviendra donc pas avant février au plus tôt. Il restera alors environ deux mois à la saison avant des éliminatoires dont l'accession s'apparente désormais à une montagne pour l'équipe entraînée par Steve Kerr, finaliste des cinq derniers championnats et trois fois vainqueur (2015, 2017 et 2018).

L'absence de Curry s'ajoute à celle encore plus longue de l'autre « Splash Brother », Klay Thompson, qui soigne lui une rupture des ligaments croisés du genou gauche, et au départ à Brooklyn de Kevin Durant, qui formait la dernière pièce du « Big 3 » des Warriors.

Après seulement quatre matchs, Golden State, qui compte déjà trois défaites, entrevoit une saison qui s'annonce très pénible.