Shapovalov bat Monfils et retrouvera Nadal en demi-finales à Paris-Bercy

Le Canadien de 20 ans a battu le 13e joueur mondial 6-2 et 6-2 en 61 min. Avec cette victoire, Shapovalov s'assure de terminer l'année parmi les 20 premiers au classement de l'ATP et 1er joueur canadien dans l'échiquier mondial.

C'est la troisième fois en trois jours que Shapovalov défait un des 15 meilleurs joueurs au monde, après avoir évincé Fabio Fognini (11e) et Alexander Zverev (6e)

En mars, Shapovalov avait atteint les demi-finales du tournoi de Miami, s'inclinant devant Roger Federer.

En demi-finales à Paris, il fera face à Rafael Nadal (no 2), vainqueur en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-1 contre Jo-Wilfried Tsonga.



Shapovalov avait surpris le monde entier en ayant le meilleur sur Nadal en trois manches à Montréal en 2017 à la Coupe Rogers, en huitièmes de finale. L'Espagnol s'est repris un an plus tard, en battant sèchement le Canadien au Masters de Rome. Ce sera leur premier affrontement de l'année.

Par ailleurs, le Canadien a annoncé qu'il ne participera pas aux finales de l'ATP nouvelle génération à Milan en raison de la fatigue. La semaine dernière, Félix Auger-Aliassime avait également renoncé à ce tournoi en raison d'une blessure à la cheville gauche.



« Je suis désolé pour les partisans qui espéraient me voir jouer à Milan. J'étais très excité d'y jouer, mais malheureusement ç'aurait été trop de travail pour moi, a écrit Shapovalov. Je connais une très bonne fin de saison, et j'ai joué beaucoup plus de matchs que prévu. Mon équipe et moi avons pris la décision que je devais me reposer après Paris puisque mon corps ne pourrait supporter une semaine de plus. »

La défaite de Monfils signifie que le Français ne sera pas des Masters de Londres. En atteignant les demi-finales à Paris, Monfils aurait pris la place de Matteo Berrettini.