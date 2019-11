2019, l’année qui a tout changé pour Bianca Andreescu

La saison 2019 de Bianca Andreescu a pris fin de la pire des façons à Shenzhen, mercredi. Contrainte à l’abandon en raison d’une blessure au genou , dont on ne connaît toujours pas la gravité, l’Ontarienne de 19 ans vient de conclure une année remarquable.

Au coup de minuit, le 1er janvier dernier, pendant que le Canadien moyen festoie, flûte de champagne à la main, Bianca Andreescu est déjà au travail en Nouvelle-Zélande. Modeste 152e mondiale, elle se qualifie pour le tournoi d’Auckland, un tour de chauffe avant les Internationaux d’Australie.

Accompagnée par sa préparatrice physique Virginie Tremblay, qui lui sert aussi d’entraîneuse, elle enfile les victoires. Devant elle, tombent tour à tour deux anciennes premières mondiales, Caroline Wozniacki et Venus Williams.

Elle se rend en finale, mais s’incline contre l’Allemande Julia Goerges.Elle remporte une bourse de 21 400 $ et fait un bond de 45 rangs au classement.

Bianca Andreescu enlace Virginie Tremblay après sa victoire en demi-finale du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, en janvier 2019. Photo : Courtoisie Virginie Tremblay

Elle ajoute quatre autres victoires dans l’hémisphère sud. Elle se qualifie pour le premier grand chelem de la saison et s’incline au deuxième tour contre la Lettone Anastasija Sevastova.

Andreescu rentre en Amérique du Nord avec une bonne dose de confiance dans ses bagages.

Premier arrêt pour elle : Newport Beach, en Californie. Elle remporte ses deux premiers matchs et affronte Eugenie Bouchard pour la première fois. L’Ontarienne corrige Bouchard 6-2 et 6-0.

Une fois en finale, la fierté de Mississauga perd la première manche 6-0 contre l’Américaine Jessica Pegula. Elle se ressaisit, gagne les deux suivantes 6-4 et 6-2 et met la main sur un premier titre professionnel.

« La première manche a été une raclée. Bianca n’a rien vu, avait analysé son entraîneur Sylvain Bruneau. Elle a réussi à s’accrocher tant sur le plan physique que mental. À 18 ans seulement, c’est vraiment impressionnant. »

À ce moment, Andreescu montre une fiche de 16 victoires et 2 revers. Elle est 68e au monde.

Une étoile est née à Indian Wells

Bianca Andreescu est de retour en Californie au mois de mars. Impressionnés par sa progression depuis le début de l’année, les organisateurs du tournoi d’Indian Wells lui offrent un laissez-passer pour le tableau principal.

Au bout de la quinzaine, Andreescu devient la plus jeune gagnante du tournoi depuis Serena Williams en 1999. Pour la première fois, on compare l’adolescente avec la légende vivante américaine...

Le titre acquis par Andreescu a aussi révélé au monde sa force de caractère. Ralentie par une blessure à l’épaule, maintes fois traitée durant ses matchs, elle parvient à puiser dans ses réserves pour vaincre Angelique Kerber en finale, en trois longues manches.

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / Kevork Djansezian

Durant cette finale, les téléspectateurs assistent à une conversation extraordinaire entre l’entraîneur Sylvain Bruneau et Andreescu. À bout de ressources, au bord de l’épuisement, la jeune joueuse semble dépassée par les événements.

« Le mental doit être plus fort que la douleur, dit doucement Sylvain Bruneau à sa protégée. Tu fais face à l’adversité, mais c’est ce que tu veux. »

« Je veux tellement gagner! », répond Andreescu.

« Parfait, c’est ce que je voulais entendre, réplique Bruneau. Retourne sur le terrain et bats-toi pour chaque point. »

Après la finale, Andreescu et son entraîneur célèbrent modestement la victoire en mangeant un burger en voiture, en route vers Los Angeles, où la joueuse doit recevoir des traitements à l’épaule.

Bianca Andreescu quitte la Californie plus riche de 1,354 million de dollars et grimpe au 24e rang du classement de la WTA.

Bianca Andreescu Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Une épaule récalcitrante

Un peu plus de 24 h après sa victoire, Bianca Andreescu débarque à Miami.

Au premier tour, elle retrouve la Roumaine Irina-Camelia Begu, la même joueuse qu’elle avait battue à son premier match à Indian Wells. Andreescu perd la première manche 6-4 et est menée 5-1 en deuxième manche.

À ce moment, elle demande une intervention de son entraîneur.Le point de départ d’une remontée qui lui permet de l’emporter en trois manches.

« Il m'a aidée, c'est sûr, comme toujours, a reconnu Andreescu après le match. J'ai lutté aussi fort que je pouvais. Je suis très fière de la façon dont j'ai géré tout ça. »

Andreescu enchaîne ensuite avec deux victoires, dont une deuxième en quelques jours à peine contre Angelique Kerber. Ce dernier gain, acquis dans la douleur au milieu de la nuit, fâche l’Allemande.

Bianca Andreescu reçoit des traitements à l'épaule lors de son match contre Angelique Kerber à Miami en 2019. Photo : Getty Images / Gaston De Cardenas

Lors d’une sèche poignée de main au filet, Kerber accuse Andreescu de se comporter comme une diva sur le terrain, parce qu’elle démontre trop sa souffrance.

Pourtant, les douleurs d’Andreescu sont bien réelles. Au match suivant, contre Anett Kontaveit, la Canadienne doit abandonner en deuxième manche. Elle quitte Miami et restera à l’écart des terrains pour plusieurs semaines.

Son épaule est vraiment mal en point. Le prodige souffre d’une déchirure musculaire.

Elle a beaucoup joué de matchs en trois mois. Sa fiche est maintenant 31 victoires contre 4 revers.

Andreescu tente un retour au jeu à Roland-Garros, où elle est classée 22e tête de série.

Elle remporte son premier duel, disputé sur deux jours en raison de la noirceur, contre la Tchèque Marie Bouzkova, mais sa blessure se réveille.

Bianca Andreescu à Roland-Garros Photo : Getty Images / Philippe Lopez

Andreescu se retire d’abord du tableau de double. Puis, à la veille de son match contre l’Américaine Sofia Kenin, elle est contrainte de déclarer forfait en simple également. Le médecin lui prescrit un arrêt complet d’au moins 10 jours.

Elle ratera finalement deux mois de compétition. Après avoir raté la quasi-totalité de la saison de terre battue, elle est forcée de faire l’impasse sur toute la saison de gazon, dont le tournoi de Wimbledon.

« Elle va avoir du travail à faire sur le plan de la réhabilitation, confie alors son entraîneur Sylvain Bruneau. J’espère qu’elle sera prête pour la Coupe Rogers. »

Un été au sommet

Elle était prête pour la Coupe Rogers.

Bianca Andreescu amorce la Coupe Rogers dans sa province natale avec une victoire en trois manches contre Eugenie Bouchard.

La joueuse maintenant âgée de 19 ans enchaîne avec trois victoires en trois manches, dont deux contre des joueuses du top 5 mondial, Karolina Pliskova et Kiki Bertens.

En finale, elle affronte une idole d’enfance, Serena Williams. En 2001, quand l’Américaine a remporté sa première Coupe Rogers, Andreescu était encore aux couches…

Le duel tant attendu ne dure finalement qu’une vingtaine de minutes. Williams abandonne en raison de spasmes au dos.

Bianca Andreescu serre Serena Williams dans ses bras. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

En quelques secondes à peine, en montrant toute sa compassion à l’Américaine, Andreescu gagne l’admiration de Williams.

« Elle est très mature et elle a une vieille âme. J’étais triste et elle m’a fait sentir beaucoup mieux. Elle est brillante. Je suis maintenant officiellement une admiratrice, » a déclaré Williams.

Plus riche de 521 000 $ et maintenant classée 14e au monde, la joueuse s’accorde un moment de repos et renonce au tournoi de Cincinnati. Le clan Andreescu veut mettre toutes les chances de son côté.

À peine une heure après la finale de la Coupe Rogers, le responsable du développement de l’élite à Tennis Canada, Louis Borfiga, émet un commentaire prophétique au micro de Radio-Canada Sports.

« Lorsqu’elle va entamer les Internationaux des États, je vais y croire à fond », dit-il.

Bianca Andreescu montre le trophée à la foule torontoise. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

À New York, Bianca Andreescu fait courir les foules en début de tournoi. Encore reléguée aux petits terrains, elle compte sur un contingent de partisans canadiens pour l’appuyer lors de ses trois premiers matchs. Elle atteint le quatrième tour sans concéder la moindre manche.

Elle fait alors son entrée sur le court des grands, le stade Arthur-Ashe. Elle ne le quittera plus.

En finale, elle seule sépare Serena Williams d’un 24e titre en grand chelem, ce qui égalerait la marque de Margaret Court. Le moment est immense, mais Andreescu n’est pas du tout impressionnée.

Moins de deux heures avant la finale, elle s’échauffe sur un terrain à quelques mètres à peine de Serena. Quand l’Américaine retraite vers les vestiaires, les deux rivales s’évitent du regard.

Sur le terrain, Andreescu n’est nullement intimidée par Serena et la foule bruyante de New York. Elle semble en plein contrôle jusqu’à ce qu’elle serve pour le match, à 5-1 en deuxième manche.

Paralysée par la grandeur du moment, Andreescu voit sa rivale remonter jusqu’à 5-5, sous les hurlements de la foule, au point où elle doit se boucher les oreilles avec ses doigts tellement elle ne s’entend plus réfléchir.

Elle résiste et triomphe.

Bianca Andreescu n'en revient toujours pas de sa victoire au moment de la présentation du trophée remis à la gagnante des Internationaux des États-Unis. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Devant la presse, après le match, elle prend la pose, avec son trophée, aux côtés de son complice Sylvain Bruneau.

« Je n’ai pas l’habitude de ce genre de séance », blague Bruneau.

« Tu es mieux de t’y faire, » répond spontanément Andreescu.

Le ton est donné pour 2020. D’ici là, elle devra retrouver la santé et tenter de la conserver. Puisqu’elle joue toujours à plein régime sur le terrain, ce qui s’annonce comme le défi qui la suivra toute sa carrière.

Pour l’instant, Andreescu amorce ses vacances au 4e rang mondial. Elle conclut l’année avec des bourses de 6,24 M$, sans compter les lucratifs contrats signés en cours de route avec des commanditaires.

On peut parler d’une année fort réussie.