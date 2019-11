Un premier mois très offensif dans la LNH

Leon Draisaitl domine le classement avec 25 points, dont 12 buts. Le centre des Oilers d’Edmonton devance David Pastrnak (12+12), des Bruins de Boston, par un point.

De plus, Pastrnak est l’un des 5 joueurs des 23 dernières années à conserver une moyenne de deux points par match après les 12 premières rencontres d’une saison.

Avec Draisaitl et Pastrnak, John Carlson (23), Connor McDavid (23) et Brad Marchand (21) complètent le premier quintette à avoir récolté au moins 20 points en octobre depuis l'année 1993.

Il y a 26 ans, Wayne Gretzky (29), Eric Lindros (21), Sergei Fedorov (21), Joe Sakic (21) et Mark Recchi (20) avaient tous atteint ce plateau durant le premier mois de la saison.

Il est intéressant de noter que 6 des 10 premiers marqueurs actuels (McDavid, Draisaitl, Pastrnak, Elias Pettersson, Nathan MacKinnon et Jack Eichel) sont âgés de 24 ans ou moins.

Par ailleurs, pour la troisième année de suite, la moyenne de buts par match est supérieure à six dans la LNH. Elle se chiffre à 6,2 depuis le début de la saison.

Il y a aussi eu 97 changements d'avance dans les matchs, une hausse de 13 % comparativement à octobre 2018 et de 28 % en comparaison avec la saison 2017-2018.

Et près de la moitié des matchs (46 %) ont été ponctués de remontées victorieuses, soit 90 sur 195. Parmi ces remontées, 31 ont requis plus d’un but, un sommet depuis 1986-1987 (31 aussi), et 15 de celles-là ont été effectuées en troisième période, le plus haut total depuis 2008-2009 (11).