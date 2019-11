Internationaux de France : Nathan Chen en tête du concours masculin

Chen a réussi deux sauts quadruples et amassé 102,48 points, bien qu'il ait posé la main sur la patinoire à l'atterrissage d'un triple axel.

L'Américain a pris les commandes par quatre points. Le Russe Alexander Samarin (98,48), auteur d'un quadruple lutz exécuté à la perfection avant de commettre quelques petites erreurs, est 2e.

Le favori local, le Français Kevin Aymoz, est 3e avec 82,50 points, devant le Japonais Shoma Uno (79,05), vice-champion olympique. Ce dernier a chuté à deux reprises en tentant un quadruple boucle piqué et un triple axel.

Le Canadien Nicolas Nadeau, de Boisbriand, est 9e sur 11 concurrents avec 69,42 points.

Après sa victoire à Skate America le mois dernier, Chen est en voie de se qualifier pour les finales du Grand Prix de l'ISU présentées en décembre à Turin en Italie.

Papadakis et Cizeron mènent la danse

La paire française composée de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'est installée en tête de l'épreuve de danse à l'issue du programme court.

Grâce à un total de 88,69 points, les quadruples champions du monde et médaillés d'argent à Pyeongchang derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir devancent les Américains Madison Chock et Evan Bates (80,69) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (79,65).

Les représentants canadiens Carolane Soucisse et Shane Firus campent en 7e place avec 68,61 points, à plus de 20 points des meneurs.

Les programmes courts féminins et en couples seront présentés plus tard vendredi.