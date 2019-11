Il était photographe au combat du siècle et en a encore des frissons

Au-delà du fantastique coup publicitaire pour le promoteur américain Don King, ce combat représentait l’ouverture sur le monde pour le Zaïre du président Mobutu.

La plupart des observateurs de l’époque s’accordent pour dire que ce duel, c’était Ali le Noir, symbole de l’Afrique, contre Foreman le blanc américain, même s’il est lui aussi Noir. Il devient le blanc, car il fait l’erreur de débarquer au Zaïre avec un berger allemand, rappelant aux Congolais la triste période de la colonisation belge, pendant laquelle des chiens étaient utilisés pour la répression.

En 1974, le photographe Francis Matton travaillait déjà au Congo depuis des années. Il deviendra d’ailleurs le photographe attitré du président Mobutu. Il était entre 3 h et 4 h quand le combat a commencé et ce jour-là restera impérissable dans sa mémoire.

« J’étais autour du ring, tellement proche que je pouvais presque toucher les deux boxeurs, a-t-il confié à Radio-Canada Sports. L’ambiance était électrique et surtout très bruyante. Tout le monde criait : "Ali Boumaye", ce qui veut dire : "Ali tues-le!" Et ça, ça a influencé George Foreman, évidemment. »

Francis Matton ne voulait rien rater de ces moments magiques. Il se souvient très bien des photos qu’il a prises à ce moment-là.

« Moi, ce qui m’a frappé, ce sont les regards de Muhammad Ali, qui avait un regard perçant, souvent imprégné d’une certaine peur, se souvient-il. Il faut dire que la force de George Foreman était spectaculaire. C’était un boxeur très musclé, imposant, qui donnait des coups absolument formidables. Déjà à l’entraînement, quand il donnait des coups sur le punching-ball de son manager, ce dernier volait en arrière! »

Ce qui m’a frappé dans tous les clichés que j’ai pris de Muhammad Ali, c’est la beauté qu’il dégageait. Une beauté d’athlète avec un visage qui était intact. Sans compter avec ce corps harmonieux. C’était un boxeur élégant. Une photo dont je suis fier, c’est quand Ali arrive à toucher assez violemment Foreman et, à ce moment-là, il y a un jet de sueur qui part sur le côté et ça, on le voit très bien sur le fond noir du stade.

Dans son œil de photographe, il suivait les jeux de jambes incroyables d’Ali. Et quand Foreman le frappait, Ali se réfugiait dans les câbles, ce qui lui donnait une superbe perspective pour les gros plans. Il se souvient très bien des échanges.

« Georges Foreman essayait de l’atteindre au visage, mais Ali esquivait, esquivait tout le temps. Il a rarement été touché. Foreman attaquait sans cesse au corps, mais Ali encaissait, tout en lui parlant durant le combat en lui disant : "Vas-y cognes. C’est tout ce que tu peux faire? Tapes, je ne sens rien du tout!" »

La curiosité du jeune photographe va lui jouer des tours. Il a décidé à un moment de s’éloigner du ring pour avoir une autre perspective, celle de l’immense foule qui assistait au combat. Et c’est à ce moment précis, à la fin du 8e round, que Foreman est tombé.

« Le coup est venu d’une manière extrêmement subite, se souvient-il. Ali amortissait toujours les coups en se réfugiant dans les cordes pour épuiser Foreman. Une stratégie payante, car Foreman était épuisé à la fin, ses coups ne portaient plus. Ce qui fait qu’en une fraction de seconde, Ali va décocher deux coups formidables au visage de Foreman, qui s’est écroulé.

« À ce moment-là, j’étais loin du ring, car je voulais avoir une ambiance générale. Je m’étais éloigné et je n’ai pas pu avoir en gros plan ce moment. Tout le monde a hurlé dans le stade, tout le monde s’est levé en jetant les bras en l’air. Et ça, comme j’étais parmi les spectateurs, j’ai pu saisir cet instant. »

Francis Matton pensait alors avoir raté le moment magique. Mais c’était mal connaître l’œil affûté du photographe, qui a quand même réussi un cliché unique.

Après, j’ai pris le ring de loin et j’ai vu toute cette foule qui était autour du ring, monter sur le ring et envahir le ring, ce qui était véritablement extraordinaire. Au point qu’Ali est tombé, car il a été bousculé et il est tombé sur le tapis. J’ai pris la photo et je pense que je suis le seul à l’avoir prise. Alors c’est drôle, car Foreman est debout, la foule l’entoure et Ali est par terre. C’est le monde à l’envers!

Francis Matton