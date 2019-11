Plafond budgétaire en F1 : le troisième essai sera-t-il le bon?

Déjà en 2008, l'ancien président de la FIAMax Mosley avait tenté d'imposer un plafond budgétaire de 170 millions de dollars américains à partir de 2011 pour favoriser l'inscription de nouvelles équipes.

L'idée était passée à la trappe en juillet 2008 et remplacée par des mesures de réduction de dépenses qui, elles, avaient été mises en pratique avec l'accord des équipes.

Le président Mosley était revenu à la charge en 2009, cette fois, pour contrer le départ éventuel de constructeurs après la décision de Toyota et de Honda de quitter la F1 à la suite de la crise boursière d'octobre 2008.

« L'idée est que les équipes disposent désormais d'un budget du même montant, avait-il écrit dans une lettre adressée au président de l'Association des équipes de F1 (FOTA), Luca di Montezemolo, alors président de Ferrari (2004-2014).

« Ce serait un système équitable, car posséder plus d'argent qu'une équipe rivale est comme si l'on disposait d'un moteur plus puissant. Nous devons discuter avec la FOTA », indiquait le président Mosley.

Max Mosley en 2009, alors président de la FIA Photo : Getty Images / SHAUN CURRY

La F1 avait perdu à la fin de 2009 un autre constructeur, BMW.

Convaincues par les arguments et les promesses de M. Mosley, quatre équipes avaient alors tenté l'aventure et s'étaient inscrites à la saison 2010 : le projet US F1, qui était finalement mort-né, Lotus Racing, Hispania Racing et Virgin Racing.

Les discussions entre la FIA et la FOTA n'avaient pas abouti. Elles avaient eu la désagréable surprise de voir le plafond voler en éclats, après le refus clair des équipes.

Aux prises avec des dépenses imprévues, Hispania (devenue HRT) est disparue en 2012, Lotus Racing (devenue Catheram), à la fin de 2014, et Virgin Racing (devenue Marussia), en 2015.

Douze ans après, la FIA revient à la charge

Le président Jean Todt n'est cette fois pas à l'origine de l'initiative. C'est le groupe dirigé par le propriétaire de la F1, Liberty Media, qui a convaincu la FIA de l'imposer à partir de 2021.

« Bien sûr, 175 millions de dollars américains demeurent un chiffre élevé, surtout avec tout ce qui en est exclu, mais nous considérons cela comme un premier pas », a expliqué Jean Todt, président de la FIA, jeudi.

Sont exclus notamment du calcul du plafond : les coûts de marketing;

les dépenses liées aux pilotes, non seulement leurs salaires, mais aussi leurs frais de transport et d'hôtel;

les bonis versés aux employés en fin d'année;

les frais d'inscription versés à la FIA;

le prix de la superlicence (le permis de conduire obligatoire pour piloter une F1);

les salaires des trois personnes les mieux payées de chaque équipe (excluant les pilotes).

Le plafond de 175 millions sera variable en fonction du nombre de courses au calendrier, en prenant comme base 21 courses.

Pour chaque épreuve supplémentaire ou retranchée, un million de dollars seront ajoutés ou soustraits. Ainsi, pour la saison 2020, qui comprend 22 courses, le plafond budgétaire serait de 176 millions de dollars. On ne connaît pas encore le calendrier de 2021, première année de l'application du plafond.

Parmi les réticences des équipes lors des réunions de travail du groupe stratégique F1 et du comité F1, il y a le fait que la FIA aura beaucoup de mal à surveiller les dépenses des équipes et à faire respecter le plafond.

« Si la FIA ne peut pas surveiller le plafond, pourquoi l'imposer », a-t-on entendu dans les coulisses des réunions.

La FIA a donc créé le CCA, pour Cost Cap Administration, chargée de veiller au bon respect de la réglementation par l'entremise d'une firme d'audit indépendante qui sera nommée, et d'agir en cas d'infraction.

Le CCA donnera des directives aux équipes, tandis que ces dernières pourront lui poser des questions et auront la possibilité de faire surveiller leurs comptes au fil de la saison 2020, sur une base volontaire, afin de s'assurer que tout fonctionne bien.

Ross Brawn, directeur sportif du groupe F1 pour Liberty Media Photo : Getty Images / Mark Thompson

Quant aux sanctions à donner en cas d'infraction, la F1 a un plan.

« Ce plafond budgétaire, qui est le fruit d'un gros travail de réflexion, fait maintenant partie des règlements de la FIA, souligne Ross Brawn, directeur sportif du groupe F1.

« Les sanctions pour des infractions à la réglementation financière seront donc des pénalités sportives, qui dépendront de la gravité de l'infraction. Si vous fraudez, vous perdrez votre championnat. Les conséquences sont donc sérieuses en cas d'infraction. »

« Cette réglementation aura besoin de développement, comme n'importe quelle réglementation. Je m'attends parfaitement à ce que nous rencontrions des difficultés dans sa mise en œuvre à l'avenir, admet Ross Brawn. Mais il est absolument essentiel pour le bien de la F1 que nous contrôlions les finances et les sommes d'argent dépensées. »

« Auparavant, les mesures de réduction des dépenses naissaient de gentlemen's agreements (ententes à l'amiable) entre les équipes, mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de gentlemen dans le paddock, affirme le Britannique, qui a lui-même été patron d'une équipe de F1 (Brawn GP en 2009). Et ça n'a pas fonctionné. »

Parmi les sanctions possibles : la perte de points au championnat des pilotes et/ou des constructeurs, l'exclusion des séances d'essais, l'exclusion des week-ends de courses, l'exclusion du championnat.

Calendrier de l'application du plafond : Jusqu'à décembre 2019 : finalisation du cadre du règlement financier.

30 juin 2020 : possibilité de soumettre les données financières de 2019 sur une base volontaire.

31 mars 2021 : possibilité de soumettre les données financières de 2020 sans application de pénalités financières ou sportives (mise en œuvre simulée).

31 mars 2022 : obligation de soumettre les données financières de 2021 avec application de pénalités financières et sportives (première année de mise en œuvre).

Les petites équipes gagnent leur bataille

Parmi les équipes qui militaient pour l'introduction d'un plafond budgétaire, il y a l'équipe britannique Williams.

Claire Williams Photo : Société Radio-Canada / Sylvain Charest

« Ce plafond est essentiel pour garantir que Williams puisse progresser à l'avenir, plaidait Claire Williams au micro de Radio-Canada Sports lors du Grand Prix du Canada.

« Nous travaillons avec un budget légèrement moins élevé, alors ce chiffre de 175 millions nous convient. Ça va obliger les équipes comme Ferrari, Mercedes-Benz et Red Bull à diminuer leurs dépenses, car elles ont des budgets trois à quatre fois plus élevés que ça. »

« Pour nous, ça fonctionnerait, et ça prouve que l'équipe Williams est un bon modèle pour la F1, avait-elle précisé en avril. Pour certaines équipes, ce sera dur de revoir à la baisse leur structure, et nous ne pouvons pas être heureux de savoir que des gens vont perdre leur boulot. »

Dépenses des équipes de F1 en 2017 : Sauber (devenue Alfa Romeo): 106 M$ US

Haas : 137 M$

Toro Rosso : 144,5 M$

Force India (devenue Racing Point) : 168,7 M$

Williams : 189,3 M$

Renault : 220,3 M$

Red Bull : 429,6 M$

McLaren : 550,4 M$

Ferrari : 551,5 M$

Mercedes-Benz : 579 M$ Source : Business Book GP

Licenciements massifs dans les usines

Selon le quotidien The Daily Mail, en association avec Formula Money, les équipes basées en Grande-Bretagne (7 sur 10) devraient éliminer jusqu'à un tiers de leur main-d'oeuvre pour se conformer à un plafond salarial de 150 millions.

À l'usine britannique de Mercedes-Benz, à Brackley, plus de 700 employés travaillent en cinq quarts de travail continuellement (24/24 et 7/7) au design, à la recherche et au développement et à la production des pièces.

Et ce sont les travailleurs et travailleuses des usines qui risquent de souffrir le plus, car les salaires des pilotes et les coûts de marketing ne seront pas comptabilisés dans le calcul du plafond.

Certaines équipes comme Williams pourraient replacer une partie de leurs employés dans d'autres secteurs de l'entreprise, grâce à leurs activités technologiques connexes.

La FIA s'est laissé convaincre

Le président de la FIA, Jean Todt, n'était pas partisan d'un plafond budgétaire, mais la situation actuelle en F1, avec des courses à deux vitesses, l'a obligé à revoir sa position.

« J’avoue que j’avais certains doutes », disait-il au micro de Radio-Canada Sports au Grand Prix du Canada.

« Mais j’ai été convaincu. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui, je suis tout à fait en phase avec les décisions prises pour la réduction et la limitation des coûts, pour les chiffres qui vont permettre un rapprochement entre les petites et les grandes équipes », ajoutait-il.

Le président de la FIA Jean Todt Photo : Société Radio-Canada / Sylvain Charest

« On sait que la F1 coûte cher. Notre rôle est d’essayer de réduire les coûts. Il y a une inflation des coûts. Plus il y a de technologie, et plus les coûts augmentent. »

La nouvelle génération de moteurs hybrides (depuis 2014) a fait grimper les factures des équipes. Le plafond imposé en 2021 se concentrera sur le développement des voitures en cours de saison. Les moteurs resteront à peu près inchangés.

« Le chiffre décidé (de 175 millions de dollars) ne comprend pas tous les coûts liés à l’engagement en F1. Il y aura une diminution importante par rapport à la situation actuelle, mais la F1 restera la discipline la plus onéreuse des championnats de la FIA », prévenait le président de la FIA en juin.