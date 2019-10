Kotkaniemi au repos face aux Golden Knights, Kinkaid devant le filet

L’entraîneur-chef a d’abord indiqué que le Finlandais avait aggravé une blessure à l’aine, avant de préciser que l’incident était survenu « vers la fin du match ».

« Il avait une bonne douleur. Les soigneurs ont dit qu’il profiterait de sauter au moins un match. On verra après au jour le jour », a expliqué Julien.

Jordan Weal disputera donc un premier match depuis le 20 octobre. Il prend la place de Nick Suzuki à l’aile droite du quatrième trio. La recrue pilotera la troisième unité.

Suzuki a effectué quelques présences au centre pendant la saison, mais n’y a pas amorcé un match depuis le camp d’entraînement.

« Je suis à l’aise au centre. Ils le savent. Je pense qu’ils sont aussi à l’aise de m’y placer. J’ai été un centre naturel toute ma vie. C’est une seconde nature pour moi », a lancé le jeune homme de 20 ans qui disputera un premier match contre l’équipe qui l’a repêché au 13e rang en 2017.

« On l’a mis aussi au centre cette année, a rappelé Julien. Ça nous garde une carte cachée. Il n’y a aucune inquiétude à mettre un gars comme lui au centre. La plus grande inquiétude c’est, va-t-il faire du bon travail dans ton territoire et bien supporter la rondelle? J’ai trouvé qu’il a fait du bon travail de ce côté-là. »

De son côté, Kinkaid obtient un troisième départ cette saison et est toujours à la recherche de sa première victoire (0-1-1).

Le gardien de Farmingville, dans l’état de New York, affiche une moyenne de buts accordés de 4,54 et une efficacité de ,875 depuis le début de la campagne.

« On a quatre matchs en huit jours qui s’en viennent. Si tout va bien, on risque de voir Carey jouer la majorité, si ce n’est pas tous ces matchs-là […] À un moment donné, il faut que l’autre gardien soit capable de nous donner des victoires. Surtout dans cette situation. Dans un deuxième match en 24 heures, ça nous donne un gardien frais et dispo. Il ne faut pas regarder seulement à court terme, mais à long terme », a lancé Julien.

Le Canadien (6-4-2) est en quête d’une troisième victoire d’affilée, tandis que les Golden Knights (8-5-0) tenteront de remporter un deuxième match de suite.