Canadien 2 - Golden Knights 2 (2e période)

Phillip Danault a trompé le gardien Marc-André Fleury après moins de trois minutes d'action. Il a bénéficié d'un retour de lancer de Shea Weber avant de marquer.

Le capitaine du Tricolore a du coup récolté un 100e point en 175 matchs sous l'uniforme montréalais.

En échappée, William Karlsson a rassuré les supporteurs des Golden Knights en inscrivant son quatrième but de la saison pour niveler le pointage 1-1.

L'ailier droit Alex Tuch a offert les devants aux locaux avant la fin de la première période. Il a profité d'une longue remise de Nate Schmidt pour s'échapper et déjouer le gardien montréalais Keith Kinkaid entre les jambières.

Au deuxième vingt, Jonathan Drouin est parvenu à glisser la rondelle à droite de Fleury après avoir étalé toutes ses habiletés offensives.

D'autres détails suivront.

Kotkaniemi blessé, Suzuki au centre

L’entraîneur-chef Claude Julien a indiqué avant le match que Jesperi Kotkaniemi avait aggravé une blessure à l’aine mercredi, avant de préciser que l’incident était survenu « vers la fin du match ».

« Il avait une bonne douleur. Les soigneurs ont dit qu’il profiterait de sauter au moins un match. On verra après au jour le jour », a expliqué Julien.

Nick Suzuki évolue au centre contre les Golden Knights. Il a effectué quelques présences au centre pendant la saison, mais n’y a pas amorcé un match depuis le camp d’entraînement.

« Je suis à l’aise au centre. Ils le savent. Je pense qu’ils sont aussi à l’aise de m’y placer. J’ai été un centre naturel toute ma vie. C’est une seconde nature pour moi », a lancé le jeune homme de 20 ans qui disputera un premier match contre l’équipe qui l’a repêché au 13e rang en 2017.

« On l’a mis aussi au centre cette année, a rappelé Julien. Ça nous garde une carte cachée. Il n’y a aucune inquiétude à mettre un gars comme lui au centre. La plus grande inquiétude c’est, va-t-il faire du bon travail dans ton territoire et bien supporter la rondelle? J’ai trouvé qu’il a fait du bon travail de ce côté-là. »

De son côté, Kinkaid a obtenu un troisième départ cette saison. Le gardien de Farmingville, dans l’état de New York, affiche une moyenne de buts accordés de 4,54 et une efficacité de ,875 depuis le début de la campagne.

Le Canadien (6-4-2) est en quête d’une troisième victoire d’affilée, tandis que les Golden Knights (8-5-0) tenteront de remporter un deuxième match de suite.