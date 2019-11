Les huit secondes les plus longues : les dessous des tirs de barrage au hockey sur gazon

Dans d’autres sports plus médiatisés, quand la prolongation ne fait pas de maître, la suite est à peu près sans nuance. Au hockey sur glace, le patineur avance puis tente un seul tir. Au soccer, le tireur choisit sa cible et frappe.

Au hockey sur gazon, les règles donnent une plus grande marge de manœuvre – et d’erreur – à tout le monde.

On donne huit secondes au tireur pour marquer. Il amorce sa tentative à la ligne de 23 m, après quoi il peut avancer ou reculer. Même si le gardien touche à la balle, le tireur peut encore essayer de le déjouer. Si le gardien commet une faute, cependant, son adversaire recommence sa tentative ou reçoit un tir de pénalité, selon que la faute était accidentelle ou non.

Bref, les huit secondes ne s’arrêtent qu’en cas de balle sortie de la surface de jeu, de faute ou de but. Autrement, à peu près tout peut arriver. De quoi gêner les pensées de n’importe quel tireur quand une qualification olympique est en jeu.

L'équipe canadienne de hockey sur gazon tient son billet pour Tokyo. Photo : CBC/Devin Heroux

Dimanche, c’est Adam Froese qui a validé le billet des Canadiens pour Tokyo contre l’équipe irlandaise. Puisque le pointage était de 3-3 après les cinq tours habituels en tirs de barrage, ce résident d’Edmonton a fait face au portier à une deuxième reprise au septième tour, après avoir gardé son équipe dans le match avec le cinquième tir.

Froese avait aussi qualifié le Canada pour les derniers Jeux, ceux de Rio, avec son but gagnant en fusillade contre le Brésil en demi-finale aux Jeux panaméricains de 2015. Les grandes responsabilités, il connaît.

N’empêche, comment rester calme devant l’enjeu lorsqu’on est seul avec un gardien pendant huit secondes? Comment éviter de tomber dans la zone grise entre action et réaction aux gestes de son vis-à-vis?

Établir une routine est un bon départ.

« Je ne compte pas les huit secondes dans ma tête, mais j’essaie d’approcher du gardien au plus vite pour avoir le plus de temps possible tout près du but, explique Froese en entrevue téléphonique. Dans un scénario idéal, je veux coucher le gardien d’un côté, de façon à pouvoir tourner et le battre de l’autre côté. Mais certains gardiens ne vont pas au sol, alors il faut être très rapide quand on accélère et qu’on pivote d’un côté à l’autre. »

Je l’ai fait assez souvent que ça m’importe peu que le gardien aille au sol ou reste debout. J’ai une idée dans ma tête pour les deux scénarios. Ce que je fais, c’est devenu un rituel. Adam Froese, auteur du but gagnant en tirs de barrage

Dans la controverse

Les circonstances ont cependant tendance à trouver un moyen de déranger les habitudes des sportifs. Déjà, le contexte de cette rencontre avait provoqué des émotions fortes de part et d’autre.

Le match de dimanche était le deuxième du week-end entre le Canada et l’Irlande à West Vancouver. Les visiteurs avaient gagné 5-3 la veille et perdaient 2-1 à la fin de la seconde rencontre. Au total des buts, les Irlandais étaient qualifiés.

Ils célébraient déjà leur victoire lorsque les officiels ont accordé un tir de pénalité aux Canadiens après consultation de la vidéo. Scott Tupper a créé l’égalité dans la série. Il n’y avait plus de temps au cadran, et les règlements prévoyaient qu’il n’y avait pas de prolongation. On allait directement à la fusillade.

Les officiels « devraient avoir honte ». Ce sont « des amateurs ». La « terrible » décision des arbitres en fin de match a scandalisé le camp irlandais, qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Dignes dans la victoire, les Canadiens « compatissent » avec l’équipe irlandaise, explique Froese. « Nous sommes conscients que des carrières et des rêves olympiques étaient en jeu, soutient-il. Ce n’est jamais facile quand tu rates la qualification. Nous sommes très reconnaissants pour ce qui arrive à notre équipe et à notre sport, mais c’est un résultat difficile à avaler pour les Irlandais. Nous leur vouons un grand respect. Nous nous préparons simplement du mieux que nous pouvons, et nous n’avons une influence que sur ce que nous faisons sur le terrain. »

Et après deux matchs, la fatigue a pesé sur les joueurs. Froese a senti des crampes dans ses deux mollets en tirs de barrage.

« Normalement, j’aborde le gardien avec beaucoup plus de vitesse, mais j’ai senti ça dès le sifflet, confie-t-il. D’emblée, j’ai dû jongler avec une autre variable. Heureusement, j’ai pu continuer d’avancer malgré les distractions. J’ai ensuite pu faire abstraction des crampes, et tous mes coéquipiers vous diront que j’ai fait ce que je fais d’habitude : m’approcher du gardien puis lui tourner le dos pour essayer de le faire changer de côté. »

Comme les tireurs passent un long moment avec le gardien, connaître les habitudes de leur vis-à-vis est aussi primordial. Là encore, les Canadiens ont dû affronter des facteurs hors de leur contrôle. Le gardien no 1 de l’Irlande David Harte, possiblement le meilleur du monde, a raté le choc avec le Canada en raison d’une blessure à la cheville.

Froese s’est donc présenté devant le gardien réserviste David Fitzgerald. Trouver des images de son jeu avant le week-end s’était avéré difficile.

« Les gens me demandent toujours pourquoi je suis le cinquième tireur. Ça me permet d’observer le gardien si je ne l’ai jamais vu. Et je laisse mes coéquipiers le fatiguer, comme ça, j’ai plus de chances de marquer », dit Froese, taquin.

On remet ça ce week-end

Même après cette spectaculaire victoire, le choc Canada-Irlande n’est pas tout à fait fini. La première qualification olympique de l’équipe canadienne féminine depuis Barcelone, en 1992, repose sur une autre série de deux matchs qui s’amorce samedi contre… les Irlandaises.

Cette fois, par contre, les Canadiennes devront s’imposer en terrain hostile à Dublin.

« Nous leur souhaitons beaucoup de succès, lance Froese. L’ambiance ne sera pas aussi chaleureuse là-bas! »

Avec un peu de chance, les Canadiennes n’auront pas à traverser huit secondes d’angoisse.