Bianca Andreescu se retire des finales de la WTA

La veille, la championne des Internationaux des États-Unis avait été contrainte à l'abandon lors de son second match contre la Tchèque Karolina Pliskova.

Elle a affirmé que les résultats du test d'imagerie par résonance magnétique sur son genou gauche ne lui ont pas laissé d'autre choix.

« C'est très décevant, a-t-elle convenu. C'est le dernier tournoi de la saison. Tu veux tout donner, mais des choses se produisent. Tu dois prendre du recul, tout analyser. C'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. »

« Elle est pas mal incommodée en ce moment », avait confié jeudi son entraîneur Sylvain Bruneau à Radio-Canada Sports. Il avait laissé planer le doute sur la possibilité que sa protégée dispute le troisième et dernier match de la phase de groupe, vendredi, contre l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Avec deux défaites à sa fiche, Andreescu savait déjà qu'elle ne serait pas des demi-finales.

C'est l'Américaine Sofia Kenin, une joueuse réserviste,qui affrontera Svitolina.

J'ai vraiment besoin de me reposer. Ç'a été une saison courte, mais très longue à la fois. Je dois me reposer, passer du temps avec ma famille, mes amis, me ressaisir, puis entamer ma remise en forme. Je reviendrai encore plus forte en 2020.

Bianca Andreescu