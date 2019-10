L’introspection de Marc-André Fleury

Ne vous fiez pas aux statistiques, ce sont celles d’un jeune premier. Ce que le gardien québécois a été, autrefois, et c’est bien là le mot-clé.

Dans un mois, Fleury soufflera 35 bougies sur son gâteau d’anniversaire. Il ne ralentit pas le moins du monde. Ses coéquipiers chantent ses louanges, admirent sa fiche de 8-3-0, son pourcentage d’arrêts de 92,8 % et sa moyenne de buts accordés de 2,30.

Max Pacioretty a évoqué son gardien comme « probablement le plus grand leader » avec lequel il a joué.

Pour Jonathan Marchessault, « il n’y a pas une personne sur la Terre qui peut dire de quoi de mauvais sur lui. Je n’ai jamais vu ça ».

« Oui, il a une belle réputation, mais c’est vraiment incroyable à quel point il est gentil en dehors de la glace. Ça part de lui, il vient à l’aréna et il va s'entraîner le plus fort sur la glace, alors ça force tout le monde à s'entraîner plus fort. C’est tout à son honneur après 44 ans dans la Ligue nationale qu’il soit capable d’être bon encore », a-t-il ajouté, farceur.

Le Sorelois entame plutôt sa 16e année dans la LNH.

« Ç’a tellement passé vite, 15 ans, c’est fou », a lancé le principal concerné.

Tellement, en fait, que, pour la première fois, Marc-André Fleury commence à réfléchir à sa vie après le hockey. Ce que la plupart d’entre nous ont dû faire à 12 ans, la vedette de Vegas a le luxe d’y songer tranquillement à la mi-trentaine.

Je suis chanceux de faire ce que je fais et de pouvoir le faire depuis longtemps. Je sais qu’il m’en reste moins à jouer, j’essaie d’en profiter jusqu’à la fin. Marc-André Fleury

« J’y pense, parfois, à la fin. Je sais que ça s’en vient […] J’essaie de réfléchir à ce que je vais faire après, je ne veux pas passer mes journées assis sur le divan. C’est difficile de penser à quelque chose, j’ai toujours joué au hockey dans la vie. Je n’ai jamais rien fait d’autre. Je n’ai pas de plan précis », a raconté Fleury mercredi.

Le lauréat de trois Coupes Stanley a encore le temps de voir venir. Son contrat arrive à échéance en juin 2022 et rien n’exclut pour l’instant qu’il ne négocie pas une nouvelle entente.

Marc-André Fleury Photo : Getty Images / Tom Pennington

Surtout que les vieux gardiens s’épanouissent encore dans la LNH en ce moment. Plus que les patineurs, en tout cas.

Sept d’entre eux ont plus de 35 ans – Fleury sera le huitième le 28 novembre – dont cinq pourraient être établis comme le gardien numéro un de son équipe.

En comparaison, seulement 23 patineurs (attaquants et défenseurs) ont franchi ce cap, ce qui, toutes proportions gardées, est largement inférieur.

Au sommet de son art

Il est paradoxal, par contre, que cette réflexion survienne au moment où le gardien est au faîte de sa gloire.

À Vegas, Fleury s’est hissé parmi l’élite de la LNH dans toutes les catégories en dépit d’une sévère commotion cérébrale qui l’a tenu à l’écart pendant 25 rencontres en 2017 et d’une mystérieuse blessure au bas du corps pendant 10 matchs l’an dernier.

Parmi les gardiens qui ont disputé au moins 100 matchs depuis 2017-2018, il pointe au 6e rang avec 72 victoires, au 4e avec 13 jeux blancs. Il est 5e pour le taux d'efficacité à ,920 et 4e dans les séries pour ses 20 matchs joués et 13 victoires.

S’améliore-t-il encore?

« Je ne sais pas, c’est dur à dire. Je suis plus expérimenté, plus mature, le corps vieillit aussi. Il faut que tu trouves des façons de bien lire le jeu pour faire les arrêts. Je suis choyé. J’ai une bonne équipe devant moi. Les gars travaillent fort et ils jouent bien défensivement, ça m’aide aussi », a indiqué le gardien.

Fleury fait l’unanimité. L’accueil qu’il a reçu à Pittsburgh en début de saison, les moqueries inoffensives de Sidney Crosby, les compliments de ses pairs, le sourire sincère accroché en permanence au visage sont autant de témoignages de la générosité de l’homme, de la passion et du dévouement du joueur.

Shea Theodore et Marc-André Fleury Photo : The Associated Press / John Locher

La fin se rapproche, certes, mais elle n’est pas encore arrivée.

« Ça va dépendre de comment ça va aller. Si le corps suit et que j’ai du fun à jouer, si je ne suis pas pourri. Ce sont tous des facteurs qui vont dicter pendant combien de temps je vais jouer encore », a-t-il expliqué.

Même s’il ne veut pas « mettre la charrue devant les bœufs », lorsqu’il aura arrêté, il sera accueilli à bras ouverts au Temple de la renommée du hockey.

Ses 447 victoires le placent au 7e rang des gardiens les plus prolifiques. Tous ceux qui le devancent sont retraités, à l’exception d’Henrik Lundqvist (451). Il n’est pas farfelu de penser qu’une fois sa carrière achevée, quatre gardiens québécois occupent les quatre premières positions de tous les temps.

Plus de victoires dans la LNH Martin Brodeur – 691

Patrick Roy – 551

Roberto Luongo – 489

Ed Belfour – 484

Curtis Joseph – 454

Henrik Lundqvist – 451

Marc-André Fleury – 447

« Patrick et Martin ont été mes idoles, des gars dont j’essayais de copier les styles. Enfant, j’étais un fan des Canadiens et je me rappelle que j’étais fasciné par le style papillon de Patrick Roy. J’essayais de l’imiter. Après, Martin Brodeur est arrivé et je l’ai l’imité, j’ai voulu jouer comme eux. »

En rafale

Les Golden Knights occupent le 2e rang de la Division pacifique, mais les joueurs ont affirmé être plus ou moins satisfaits de leur début de campagne.

L’équipe alterne les bonnes et moins bonnes prestations comme en témoignent les deux dégelées de 6-2 et 6-1 contre les Flyers et l’Avalanche entrecoupées de victoires contre les Blackhawks et les Ducks à leurs quatre derniers matchs.

« Il faut aider nos défenseurs dans notre zone. On ne donne pas assez d’options à nos défenseurs sur les bandes. Ça cause des revirements. Souvent, oui, ils vont mal paraître parce qu’ils vont redonner la rondelle, mais c’est nous autres qui ne leur donnons pas d’options faciles. Quand ils disent que c’est un sport d’équipe, c’est vraiment pour ça. On est une équipe qui tire de la fierté de bien jouer défensivement et on ne l’a pas fait, on a donné trop de lancers », dit Marchessault.

Vegas réussit plutôt bien dans les unités spéciales. Son désavantage numérique vient au 2e rang (89,6 %) et son avantage, au 8e (25 %). Toutefois, l’équipe de Gerard Gallant peine à 5 contre 5 et n’a réussi que 21 buts en 13 matchs pour le 25e rang dans le circuit.