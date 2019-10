Max Pacioretty garde le sourire à Vegas, même quand il ne marque pas

De réputation plutôt taciturne, l’ancien capitaine du Canadien est apparu enjoué et détendu devant les représentants de la presse montréalaise après l’entraînement des Golden Knights à Summerlin.

Le grand numéro 67 savait bien ce qui l’attendait.

« Vous n’êtes pas en Arizona? », a-t-il voulu savoir.

« On a préféré venir te voir », fut la réponse.

Pacioretty s’est toujours acquitté de ses responsabilités médiatiques à Montréal, sans jamais vraiment prendre goût au feu des projecteurs. Ou, du moins, ceux de Las Vegas, criards, tape-à-l’œil, au néon, lui conviennent davantage.

Le buteur de New Canaan, au Connecticut, n’a plus à répondre de ses moindres passages à vide dans la ville du vice. Et ce n’est certainement pas parce qu’il peut facilement se terrer dans le désert du Nevada.

Un employé du Cirque du Soleil qui vit à Las Vegas depuis 16 ans nous confiait que les billets pour un match des Golden Knights étaient les plus difficiles à obtenir dans toute cette ville qui ne manque pourtant pas de divertissements.

Les partisans sont rapidement devenus des connaisseurs et les journalistes locaux sont plutôt nombreux pour un état du Sud. Une bonne dizaine d’entre eux se sont présentés à l’entraînement mercredi.

On focalise simplement peut-être un peu moins sur le mauvais côté des choses.

Pacioretty cumule 11 points en 13 parties depuis le début de l’année, mais seulement 2 buts. Et surtout, il n’a récolté que 3 passes au cours de ses 7 dernières rencontres.

Pourtant…

Je joue mon meilleur hockey depuis un moment. Les statistiques sont correctes, mais j’ai plusieurs belles occasions. C’est ce qui compte le plus pour un joueur. Éventuellement, les buts vont arriver. Max Pacioretty

Pacioretty a renoué avec ses coéquipiers de la fin de la dernière campagne et complète un trio en compagnie de Paul Statsny et de Mark Stone.

« On joue très bien ensemble. Plus tôt dans la saison, en raison des blessures, ils ont un peu changé la formation. Maintenant, on joue ensemble, et on a une bonne chimie. L’avantage numérique aussi va très bien. C’est une des belles nouvelles tôt dans la saison. La chimie s’améliore chaque match, à l’intérieur du trio et avec les autres coéquipiers », a-t-il expliqué.

Max Pacioretty Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Ce trio terrorisant, sur papier, a réussi seulement 3 buts à 5 contre 5 et en a donné 4 en 88 minutes de jeu. L’an dernier, après l’arrivée de Stone à la date limite des transactions, les comparses avaient maintenu un ratio favorable de neuf buts marqués contre six accordés.

Un autre aspect fait sourciller. Pacioretty est toujours en quête de son premier but à égalité numérique. Sept de ses 11 points ont été réussis avec un homme en plus.

L’esprit libre

Malgré tout, les collègues du Nevada s’entendent pour dire qu’il joue avec bien plus d’aplomb qu’à ses débuts l’an dernier.

« Il y avait beaucoup de choses qui lui passaient par la tête après l'échange, a raconté son entraîneur, Gerard Gallant. Je pense qu’il est détendu, il joue bien, il a frappé plus souvent le poteau que quiconque. Il travaille fort. Il veut marquer. »

Pour la première fois en quelques années, l’ancien du Tricolore a confié jouer sans douleur, sans blessures.

Il avait raté les 18 derniers matchs du Canadien en 2017-2018 en raison d’une blessure à un genou. Il s’était aussi absenté en trois occasions l’an dernier en raison d’un problème au haut du corps, au bas du corps et à la jambe pour un total de 16 matchs à l’écart.

Je suis en santé comparativement aux dernières années. Je jouais blessé les dernières saisons. J’ai eu un long été. J’ai été en mesure de venir au camp et de me sentir à l’aise avec la situation dans laquelle j’étais. Max Pacioretty

« Quand tu combats les blessures qui reviennent, tu te bats avec toi-même pour savoir si tu devrais jouer ou non. Ils ont pris la décision pour moi quand la situation a empiré. Depuis que je suis revenu, je me sens plus fort et plus confortable. Ç'a été le tournant pour moi », a fait valoir Pacioretty.

Avec Jonathan Marchessault, lui aussi auteur de deux petits buts jusqu’à présent, Pacioretty échange des trucs pour tenter de secouer sa léthargie.

« On a six chances de marquer par match et on ne score pas. C’en est quasiment rendu une blague tellement on a de chances, a lancé Marchessault. On sait que, les gars comme nous, c’est une question de temps avant que ça débloque. »

Le Canadien doit espérer que ça coince encore juste un peu.

Des fleurs… pour Fleury

Max Pacioretty a vu neiger à Montréal. Des meneurs d’hommes, il en a côtoyé quelques-uns. Saku Koivu et Alex Kovalev l’ont encadré à sa première saison. Ce fut ensuite l’ère des Brian Gionta, Roman Hamrlik et Scott Gomez.

À leurs départs, les jeunes comme Carey Price, Brendan Gallagher, P.K. Subban et lui-même se sont levés. Il a même eu le temps de fréquenter Shea Weber.

Dans son esprit, il n’y a toutefois pas de compétition. Marc-André Fleury, encore une fois à la hauteur de sa réputation en ce début de campagne malgré ses 34 ans, les coiffe tous au fil d’arrivée.

Le gardien des Golden Knights Marc-André Fleury (à gauche) pourrait remporter une troisième Coupe Stanley de suite. Photo : Getty Images / David Lipnowski

« Quand tu vois quel genre de personne il est et à quel point il travaille fort, tu n’es pas surpris. Il mérite tout les éloges qu’il reçoit. Personne ne travaille aussi fort que lui dans l’équipe. C’est probablement le meilleur leader avec lequel j’ai joué. Un jour, je pourrai repenser à ma carrière et me rendre compte que j’ai été chanceux de jouer avec lui », a affirmé Pacioretty.

Un commentaire pouvant être interprété de bien des façons.