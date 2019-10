Bianca Andreescu est « pas mal incommodée en ce moment »

La Canadienne de 19 ans a été contrainte à l’abandon en raison d’une blessure au genou gauche après une manche de jeu contre la Tchèque Karolina Pliskova. Quelques heures plus tard, elle recevait toujours des traitements en espérant calmer la douleur et remettre les morceaux en place.

« C'est une battante, elle a eu des blessures cette année et ce n’est pas ce dont elle a besoin, a indiqué Sylvain Bruneau à Radio-Canada Sports pour expliquer le choix qui a mené à l’abandon d’Andreescu. Elle était à peu près sur une jambe. Je n’avais pas envie qu'elle poursuive et que la situation soit pire. Je préférais qu'elle mette fin au match. Il y avait un risque. J'ai parlé à sa physio et à celle de la WTA, et il y avait un risque. C'était la sage décision. »

Elle aura un test de résonance magnétique demain (jeudi). On va attendre les résultats, mais elle est pas mal incommodée en ce moment. Sylvain Bruneau, entraîneur de Bianca Andreescu

Il laisse ainsi planer un doute sur la possibilité que sa protégée dispute le troisième et dernier match de la phase de groupe, vendredi, contre l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Deux matchs, deux blessures

Pendant son premier match à Shenzhen, lundi contre la Roumaine Simona Halep, Bianca Andreescu a reçu des traitements au bas du dos, mais ça n'a rien à voir avec la blessure qu'elle a subie contre Pliskova, rappelle son entraîneur.

« Il n’y a pas de lien avec la blessure au dos du match contre Halep, insiste-t-il. C'est un faux mouvement en retour de service. Un freinage pour récupérer. Les terrains sont très abrasifs ici. On ne voit pas de lien, mais évidemment, c'est malheureux et aujourd'hui, c'est une triste journée. »

Bianca Andreescu se fait masser le bas du dos Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Il est clair pour Sylvain Bruneau que les choses n’ont pas tourné comme il l’espérait pour la première participation de la Canadienne aux finales de la WTA, grand rendez-vous de fin de saison réunissant les huit meilleures joueuses.

Elle est très déçue évidemment. Elle espérait gagner et pouvoir jouer contre Svitolina vendredi. Elle était dans cet état d'esprit là, mais on a tous vu ce qui s'est passé à 2-0. C'est la déception, mais c'est le sport. On a eu des moments de grandes joies cette année, mais là, c'est d'autre chose. C'est pour ça qu'il faut rester égal dans les grands moments, comme dans les hauts et les bas. C'est le sport. Sylvain Bruneau

Ce dernier ne veut pas non plus relier ce nouveau coup dur à la situation qu’Andreescu a connue aux Internationaux de France, en juin. On se rappellera qu’elle y avait déclaré forfait à son match de deuxième tour parce que la blessure à l'épaule droite qu'elle venait de soigner a refait surface. Elle s’est ensuite absentée pendant plusieurs semaines et a fait l'impasse sur Wimbledon, entre autres.

C’est à la Coupe Rogers, à Toronto, qu’Andreescu avait repris la compétition, remportant la finale à la suite de l’abandon de Serena Williams.

Les deux allaient se retrouver en finale des Internationaux des États-Unis, début septembre, avec cette fois une victoire franche et nette de la Canadienne.

« À Paris, c'était une ancienne blessure traitée depuis plusieurs semaines et on pensait que ça allait. Là, c’est une nouvelle blessure. On saura demain (jeudi). On essaie d'être positif et de penser que c'est quelque chose qui ne sera pas trop complexe. Aussi, en cette fin d'année, un repos suit », indique-t-il en se voulant rassurant.

Usure prématurée?

Les blessures ont donc suivi Bianca Andreescu cette année, qui l’a vu passer du 152e au 4e rang à la WTA. Son clan s'inquiète-t-il de leur récurrence et de leur effet sur la suite de sa carrière?

Je ne suis pas prêt à dire ça. On a eu des épisodes de blessures cette année, mais on a tiré des leçons. Il y a eu beaucoup de matchs au début, puis on s'est ajusté en enlevant des tournois, dont celui de Cincinnati, puis avant et après Pékin. On a allégé le tout. Elle a sa physio personnelle et son préparateur physique. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. On a tiré les leçons en début d'année, mais là il est difficile d'expliquer comment on pourrait réajuster le tir. C'était un faux mouvement, une mauvaise surprise. Sylvain Bruneau

Peu importe le résultat du test d’imagerie de jeudi, le clan Andreescu avait déjà programmé une longue pause.

« On verra si la blessure change les choses. Elle doit reprendre l'entraînement dans quelques semaines. Le timing était au repos de toute façon », conclut Bruneau.

Bianca Andreescu abandonne à Shenzhen Photo : Getty Images / Matthew Stockman

(Avec les informations d'Antoine Deshaies)