Astros et Nationals à la limite d'une Série mondiale divertissante

Les nouveaux champions du baseball majeur seront couronnés mercredi soir à Houston. Ce sera la fin d'une Série mondiale âprement disputée entre les Astros et le Nationals de Washington qui aura nécessité un septième et ultime match et créé de nombreux rebondissements.

L'avantage du terrain n'en a pas été un cette année. Les équipes visiteuses l'ont emporté dans les six premières rencontres, une première dans la longue histoire de la Série mondiale.

Les Astros ont fait basculer la série en leur faveur en effaçant un retard de 0-2 à Washington durant le week-end pour s'installer aux commandes 3-2. Les Nationals ont toutefois créé l'égalité mardi avec une troisième victoire à Houston.

Le gérant des Astros AJ Hinch et celui des Nationals Dave Martinez sont perplexes.

« C'est vraiment bizarre, nous ne pouvons pas l'expliquer », a dit Martinez à l'issue de la sixième rencontre remportée 7-2 par ses protégés.

Si je vous avais dit que la série serait 3-3 avant le septième match, je ne pense pas qu'il y aurait eu une personne qui aurait pensé que l'équipe sur la route aurait tout gagné. Nous devons juste nous assurer que ça ne sera pas le cas pour le dernier [match]. AJ Hinch, gérant des Astros de Houston

Les trois défaites qu'ont subies les Astros à leur domicile, le Minute Maid Park, égalent leur plus longue série d'insuccès de la saison, soit trois revers du 10 au 12 septembre contre les Athletics d'Oakland.

Soto et Strasburg brillent sous les projecteurs

Juan Soto, qui a fêté ses 21 ans vendredi, a continué d'épater la galerie à sa première participation aux éliminatoires avec les Nationals.

Le voltigeur de gauche a marqué le point victorieux mardi grâce à un coup de circuit en solo en cinquième manche. Il a claqué sa cinquième longue balle des éliminatoires, un record pour un joueur de 21 ans et moins.

Juan Soto (no 22) Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Miguel Cabrera était le détenteur de la précédente marque depuis 2003, année au cours de laquelle il avait réussi quatre circuits dans la conquête des Marlins de la Floride.

Soto est également le plus jeune frappeur avec trois longues balles pendant une seule et même Série mondiale. Il a envoyé la balle au-dessus de la clôture dans les rencontres 1, 5 et 6, en plus de produire un total de six points.

Des 11 victoires récoltées par Washington dans les éliminatoires, y compris celle dans le match du quatrième as dans la Nationale où Soto a joué les héros contre les Brewers de Milwaukee, 5 ont été enregistrées par le lanceur Stephen Strasburg.

À moins qu'il soit de nouveau envoyé dans la mêlée mercredi, ce qui serait plutôt surprenant puisqu'il a lancé 8,1 manches mardi, Strasburg deviendra le premier artilleur à présenter un rendement de 5-0 durant un bal automnal.

Greinke et Scherzer sur le monticule

Les lanceurs Zack Greinke, pour les Astros, et Max Scherzer, pour les Nationals, seront les partants du septième match.

Blessé au cou, Scherzer ne semblait pas destiné à disputer un autre match en 2019. Il a sauté son tour dimanche lors du cinquième affrontement, mais sa condition s'est améliorée après une injection de cortisone.

Max Scherzer (no 31) Photo : Getty Images / Elsa

La résilience du triple vainqueur du trophée Cy-Young fait penser à celle de Curt Schilling en 2004. L'artilleur des Red Sox de Boston avait fait fi de douleurs à une cheville pour vaincre les Yankees de New York au sixième match de la série de championnat de l'Américaine.

« Ils feront peut-être un film à ce sujet [en cas de victoire], a dit son coéquipier Adam Eaton. Je parie que s'il le pouvait, il reviendrait d'entre les morts. »

Acquis au dernier jour de juillet des Diamondbacks de l'Arizona, Greinke se verra confier le départ contre Scherzer. Il s'agira d'un premier choc entre deux ex-gagnants du trophée Cy-Young dans le cadre d'un septième match de la Série mondiale.

Plusieurs porte-couleurs des Astros, dont le coeur de la formation José Altuve, Alex Bregman, Carlos Correa, Yuli Gurriel et George Springer, se trouveront en terrain connu puisqu'ils étaient d'office dans un duel ultime en 2017 qui s'était conclu par un triomphe contre les Dodgers à Los Angeles.

Les Nationals visent pour leur part une première conquête du Saint-Graal des ligues majeures, en comptant leurs années à Montréal sous le nom des Expos.