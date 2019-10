Andrei Svechnikov épate la galerie contre les Flames

Le Russe a nivelé la marque avec un but spectaculaire, du type qu’on voit à la crosse. Svechnikov s’est arrêté brusquement derrière le but, puis il a soulevé le disque avec la lame de son bâton avant de le loger dans le filet, par-dessus l’épaule droite du gardien. C’était son quatrième but cette saison.

Svechnikov a ensuite marqué en avantage numérique, avec 7:25 au cadran. Petr Mrazek a stoppé 28 tirs dans une cause gagnante.

Les Hurricanes ont dû écouler une punition tardive à Dougie Hamilton, envoyé au cachot à 17:28 pour avoir fait trébucher.

Du côté des Flames, Elias Lindholm a fait mouche et David Rittich a arrêté 26 rondelles. Calgary a perdu les deux premiers matchs d’un séjour de cinq à l’étranger.

Alexander Ovechkin a marqué après quatre minutes en prolongation et les Capitals de Washington ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-3, mardi.

Ovechkin a mis fin au débat avec un tir frappé sur réception, du cercle droit.

Le Russe avait créé l’impasse au début du troisième tiers, après un doublé de John Carlson.

Auston Matthews a aussi marqué deux fois. L’autre filet a été l’affaire d’Andreas Johnsson.

Braden Holtby a fait 28 arrêts, tandis que Frederik Andersen a stoppé 30 rondelles.

Washington présente une fiche de 6-0-1 à ses sept derniers matchs. Les trois plus récentes rencontres ont duré plus de 60 minutes.

Toronto rejoue samedi soir, à Philadelphie. Les Maple Leafs ont perdu leurs trois derniers matchs à l’étranger.

Dylan Larkin a réussi un quatrième but et les Red Wings de Détroit ont mis fin à une série de huit revers, mardi, avec un gain de 3-1 contre les Oilers d’Edmonton.

Larkin et Patrik Nemeth ont marqué à 52 secondes d’intervalle en première période.

Leon Draisatl a répliqué à mi-chemin au troisième vingt avant le but d’assurance de Filip Hronek dans un filet désert.

Jimmy Howard a fait 31 arrêts pour aider les Wings à savourer une première victoire depuis le 10 octobre, au Centre Bell, contre le Canadien.

Détroit va tenter de rester dans la bonne voie à Raleigh et à Sunrise, vendredi et samedi.

Les Oilers n’ont gagné qu’une seule fois à leurs cinq dernières rencontres. Leur séjour à l’étranger va se poursuivre mercredi et samedi, à Columbus et à Pittsburgh.