Les Alouettes à la recherche de l'équilibre entre rythme et repos

L’entraîneur-chef des Alouettes Khari Jones a peut-être une formation théâtrale, mais ça ne l’aide guère quand vient le temps de décider qui faire jouer et qui laisser se reposer lors du dernier match de la saison.

La semaine dernière, Jones a remplacé Vernon Adams à mi-chemin au 2e quart, après que son jeune stratège eut livré une solide performance avec 11 passes complétées en 14 tentatives, dont 2 pour des touchés.

L’entraîneur-chef voulait à la fois limiter le risque de blessure et permettre à Adams d’avoir une bonne performance.

Mais, dans un monde où la victoire fait foi de tout, Khari Jones a de la difficulté à ne pas utiliser tous les éléments à sa disposition pour gagner tous les matchs.

« C’est vraiment une sensation bizarre que je vivais pour la première fois comme entraîneur-chef, a souligné Jones. J’ai dû me dire que je prenais la bonne décision en sentant que je ne prenais pas la bonne décision. »

« Mais je suis conscient que nous n’avons pas eu de semaine de congé depuis longtemps. Je sais que des joueurs ont mal partout. On ne doit pas prendre ces décisions à la légère. »

Jones a certainement la saison 2001 en tête quand vient le temps de distribuer les congés.

Il était alors le quart des Blue Bombers de Winnipeg, qui ont dominé la saison. Avec deux semaines à jouer, ils avaient une fiche de 14-2 et étaient assurés du 1er rang.

L’entraîneur-chef Wade Ritchie a donné congé à plusieurs partants lors des deux derniers matchs et l’équipe s’est inclinée devant les Argonauts de Toronto et les Stampeders de Calgary.

Avec leur victoire au dernier match de la saison, les Stampeders ont accédé aux éliminatoires et sont allés battre les Bombers de Khari Jones au match de la Coupe Grey.

Visiblement, l’entraîneur-chef des Alouettes ne l’a jamais oublié…

De toute façon, à moins d’être ennuyés par de petits bobos, les joueurs eux-mêmes préfèrent souvent jouer plutôt que de regarder le match des lignes de côté.

C’est le cas du vétéran joueur de centre Kristian Matte, qui a amorcé tous les matchs cette saison.

S’il a gentiment cédé son poste de centre pendant quelques jeux en juillet, le temps de laisser Luc Brodeur-Jourdain finir sa carrière en beauté, Matte n’a pas l’intention de prendre congé à Ottawa.

« Moi, j’aime ça jouer. Ça me permet de garder mon élan de la saison. »

Matte est un des sept joueurs des Alouettes à avoir disputé tous les matchs comme partant cette saison.

Les autres sont les joueurs de ligne défensive Woody Baron et Antonio Simmons, le secondeur Patrick Levels et les receveurs de passes Eugene Lewis et Jake Wieneke. Le botteur Boris Bede a également disputé tous les matchs.

L’importance de la 10e victoire

Si le match de vendredi ne veut absolument rien dire au classement, une 10e victoire serait quand même significative pour les Alouettes, qui n’ont pas fini une saison au-dessus de la moyenne de ,500 depuis 2012.

Pour l’entraîneur des porteurs de ballon André Bolduc, qui s'est joint à l’équipe en 2014, ce serait donc une première.

« 10-8, c’est pas mal mieux que 9-9 à mon avis, quand tu regardes ça avec du recul, a-t-il soutenu. C’est important une 10e victoire pour nous. C’est du travail bien accompli. C’est une belle saison. »

Selon le vétéran Matte, qui est arrivé en 2010 en même temps que la dernière Coupe Grey, une saison de 10 victoires représente mieux la croissance de l’équipe cette année qu’une fiche de 9 victoires et 9 défaites.

Et celui qui semble le plus tenir à cette 10e victoire, c’est le quart Vernon Adams.

« C’est énorme pour l’organisation, les joueurs, les entraîneurs. Ça n’a pas été réussi depuis longtemps. C’est énorme. »

En 18 départs dans la Ligue canadienne, Vernon Adams a enregistré 12 victoires contre 6 défaites. Depuis le départ d’Anthony Calvillo, les autres quarts montréalais ont également 12 victoires… contre 41 revers.