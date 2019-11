Racing Point veut continuer à marquer des points importants à Austin

En effet, grâce à la performance de Sergio Pérez, qui a fini 7e devant son public, l'équipe n'est plus qu'à neuf points de Renault.

Racing Point et Toro Rosso sont en effet à égalité au championnat avec 64 points. Renault en a 73.

Championnat du monde des constructeurs après 18 des 21 courses Mercedes-Benz – 652 points Ferrari – 466 Red Bull-Honda – 341 McLaren-Renault – 111 Renault – 73 Toro Rosso-Honda – 64 Racing Point-Mercedes-Benz – 64 Alfa Romeo Sauber-Ferrari – 35 Haas-Ferrari – 28 Williams-Mercedes-Benz – 1

Le Grand Prix des États-Unis ce week-end prend donc une importance toute particulière pour l'équipe basée à Silverstone.

« Nous sommes rendus à un stade de la saison où chaque point est important, a expliqué le directeur général de Racing Point, Otmar Szafnauer. Nous nous battons avec plusieurs équipes en milieu de plateau, et ces six points marqués à Mexico nous aident beaucoup.

« La voiture a été performante à Mexico, et nous devons nous assurer d'avoir le même rythme à Austin », a-t-il fait remarquer.

Avec sa nouvelle structure de direction, l'équipe Racing Point a désormais le budget pour couvrir toute la saison.

« Nous avons montré à Mexico que nous continuons de travailler à améliorer la voiture, même en cette fin d'année, a expliqué Pérez, et nous aurons la possibilité des points dans les trois dernières courses de la saison. »

Lance Stroll au volant de la RP19 de l'équipe Racing Point Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le circuit des Amériques, avec sa longueur de 5,5 km, ses esses calquées sur celles de Silverstone, son épingle serrée propice aux dépassements et son virage no 1 signature, en montée et aveugle, en font un circuit apprécié des pilotes.

« Il y a des portions vraiment incroyables. La vitesse que nous atteignons en qualification dans les esses est grisante, a dit Lance Stroll. Mais la dernière partie plus sinueuse nous oblige à faire des compromis sur les réglages. C'est un sacré défi. »

Hamilton conservera son titre si...

Après sa victoire à Mexico, Lewis Hamilton a 74 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, seul concurrent qui pourrait encore lui voler le titre.

Or, avec trois courses à disputer, Bottas pourrait marquer 75 points s'il gagnait les trois grands prix (3 x 25), et il pourrait marquer 3 autres points s'il réussissait chaque fois le tour le plus rapide en course, pour un total de 78 points.

Hamilton n'aura donc pas beaucoup de pression à Austin. Il conservera son titre s'il termine dans les huit premiers, même si Bottas gagne la course. Et si Bottas ne gagne pas la course, il sera automatiquement titré.

La pression sera donc sur les épaules du Finlandais qui doit absolument gagner ce week-end.