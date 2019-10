« Pour tout ce qui touche l'essentiel de ce poste, alors oui, répond sans hésiter Dryden quand on lui demande si Bowman aurait ce qu'il faut pour être l'un des 31 entraîneurs du circuit Bettman. Absolument. Scotty reste bien au fait des sujets qui l'intéressent. Il garde un oeil et l'esprit ouverts. Il apprend chaque jour. Ce sont des qualités qui nous rapprochent l'un de l'autre. »

Il a cette mentalité exigeante. Il a toujours des attentes très élevées. Il lui serait très facile de s'adapter à tous les changements. Il a gagné sa première coupe en 1973 et sa dernière en 2002. Vingt-neuf ans se sont écoulés entre les deux. Il a gagné avec des joueurs essentiellement canadiens en 1973, puis avec des Européens, des Suédois et des Russes en 2002. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie et de la carrière de Scotty, et pas juste pour le partisan de hockey.

Ken Dryden à propos de Scotty Bowman