Courte piste : Steven Dubois veut se faire un nom cette saison

À 22 ans, Dubois s’apprête à amorcer sa deuxième saison sur la scène internationale. L'hiver dernier, il a pris le 9e rang du classement général aux mondiaux, où il a aussi fini au pied du podium du 1500 m. En 2020, il vise les grands honneurs, c'est-à-dire le titre cumulatif, qui sera disputé pour la dernière fois.

« C’est certainement une ambition que j’ai et c’est justement pourquoi je vois les six Coupes du monde qui viennent comme un apprentissage, explique Dubois à Radio-Canada Sports. Je doute un peu que je puisse gagner les Championnats du monde. Mais si je joue bien mes cartes pour utiliser toutes les distances cette année en Coupe du monde, je pense que je peux apprendre beaucoup. »

C’est extrêmement difficile. Charles l’a réussi une fois en 16 ans. Ça donne une idée. Moi, c’est ma deuxième année internationale. Je ne suis pas fou, je sais qu’il faudrait que les étoiles s’alignent. Mais cette année, je suis vraiment en forme et je pense que je peux aller chercher beaucoup d’expérience et ça me donnera peut-être une chance en fin d’année. Steven Dubois

Gagnant de ses six courses aux récents essais nationaux, le jeune homme se dit plus fort que jamais, après des mois d’entraînement rigoureux.

« J’ai vraiment l’impression que mon préparateur physique, Kevin Roux, a fait un excellent travail au niveau de la musculation cet été et ç’a été payant, dit-il. J’ai réalisé des sommets personnels dans presque tous les tests physiques. J’ai amélioré mes squats de 20 kilos, mes tests de vélo, mon endurance, ma force max et mes accélérations. Ça se traduit très bien sur la glace en ce moment. »

Gagnant de trois médailles de bronze à sa première saison chez les seniors, Dubois se présente cet automne avec une faim de loup. Il est toutefois conscient que son expérience limitée pourrait le priver du festin convoité.

Steven Dubois (125), au plus fort d'une course Photo : Équipe olympique du Canada

« Il y a une partie de moi qui aimerait faire beaucoup de distances pour essayer de tout gagner parce que j’ai eu quelques médailles internationales l’an passé sur 1500 et 1000 m, lance-t-il. Ç’a super bien été aux sélections nationales, alors j’ai beaucoup de confiance. Mais je me dis que ce n’est que ma deuxième année, donc n’importe quoi peut arriver. Je suis surtout là pour apprendre dans les années qui viennent. »

À défaut du hockey

C’est quand il avait 11 ans que le petit Steven a fait ses débuts en patinage de vitesse. Comme bien des garçons de son âge, c’est plutôt au hockey qu’il voulait jouer, mais sa mère et son père ont préféré le diriger vers un autre sport sur glace.

« Mes parents n’aimaient pas l’ambiance dans les estrades, avec les autres parents. Alors, ils m’ont inscrit au patinage de vitesse. On patinait à Terrebonne, des fois à Repentigny, à 6 h le dimanche matin. Je me réveillais dans l’auto », dit-il en riant.

Je pense à ma coach de l'époque, Stéphanie Rhéaume, elle m’a vraiment fait aimer ce sport-là. Je lui en suis très reconnaissant. Je me suis amélioré très rapidement. La première année, je me suis rendu aux Jeux du Québec. Steven Dubois

Il a connu du succès au fil des ans, mais son parcours n’a pas été parfait pour autant. Il se souvient de moments plus pénibles qui ont mis sa passion du patinage à rude épreuve.

« Il y a eu des années plus difficiles, fait remarquer Dubois. Il y a quatre ans, je voyais des gens avec qui je patinais d’habitude qui se classaient pour les Jeux du Canada, pour les sélections nationales et moi, je restais au même niveau. Donc, il y a eu un ralentissement. Je patinais à Pointe-aux-Trembles et les gars se sont fait inviter au Centre national d’entraînement et moi, je restais là. »

Une confiance à bâtir

Dubois s’est accroché, avec les résultats qu’on connaît. Il a même fini 3e du 1500 m à ses premiers mondiaux juniors en 2016. N’empêche, malgré ses réussites, l’athlète québécois doute parfois encore de lui.

« C’est un peu un manque de confiance. Justement, j’ai dû développer les dépassements extérieurs parce que souvent, j’arrivais et je me demandais si j’avais assez de jambes pour aller en avant et dépenser de l’énergie. Alors j’hésitais, je me retrouvais en arrière et je devais dépasser à la fin. J’ai un peu un douté de moi et c’est sur ça qu’on essaie de travailler cette année. »

S’inspirant des Sud-Coréens, le petit patineur veut développer de nouvelles stratégies de course cette année dans le but d’améliorer ses chances de succès.

Dans le fond, j’ai une spécialité. J’ai de bons dépassements extérieurs et je peux attendre à la fin d’une course. Je peux me faufiler en raison de mon gabarit qui est plus petit. J’aimerais courser différemment pour ne pas être prévisible. Steven Dubois

On risque donc de le voir tenter de mener une course de bout en bout au cours de la fin de semaine en Utah. Ou encore, Dubois essaiera des dépassements à l’intérieur, manœuvres plus risquées.

« Je l’ai vu aux Championnats canadiens cette année. J’avais des objectifs avec mon coach qui me disait : "Tu n’as pas le droit d’aller à l’extérieur aujourd’hui." J’étais dernier et seuls les deux premiers passaient à la ronde suivante. Mais je n’ai pas tendance à patiner comme avant. Je vais plus analyser, prendre mon temps. Maintenant, il reste à voir ça sur la scène internationale. »

Sous pression

Par la force des choses, avec les retraites de Samuel Girard et de Charle Cournoyer et la blessure à une cheville qu’a subie Charles Hamelin durant l’été, Steven Dubois se retrouve en quelque sorte dans la chaise du meneur de la délégation masculine du Canada.

« Je ne vois pas les choses comme ça. C’est sûr que dans les relais, je prends un peu la place de Samuel. Ça, c’est vraiment stressant. La moitié de l’équipe qui a gagné une médaille aux Olympiques est partie. La tâche revient un peu sur moi, ajoute-t-il. Individuellement, je pense que les gars font une belle job. Il y a Charles qui est encore là, Pascal Dion aussi, qui est un habitué. Tout le monde se connaît bien, donc il n’y a pas vraiment de mentor. »

Steven Dubois Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

En reconstruction, l’équipe canadienne masculine fait place à deux petits nouveaux cet automne avec Maxime Laoun et William Dandjinou.

« William a 18 ans, il est vraiment nouveau, explique Dubois. Donc, c’est sûr que tout le monde se sent un peu responsable de le prendre par la main. Mais toute l’équipe s’occupe bien de lui. Maxime, lui, ça fait cinq ans qu’il est dans l’entourage de l’équipe nationale, donc on n’a pas besoin de lui montrer quoi faire. Nous avons été juniors ensemble, donc ça va bien. »

Les attentes, de sa part et de son entraîneur, sont tout de même là et elles sont élevées. Mais Dubois tente de ne pas se laisser écraser par cette pression additionnelle.

Je suis quand même relax. C’est sûr qu’à la veille d’une grosse compétition, je vais avoir un peu de difficulté à dormir, mais ça va bien généralement. Quand les gens m’en parlent, je commence un peu à stresser. Mais j’ai vraiment aimé la phrase de Bianca Andreescu à la Coupe Rogers : ‘’La pression est un privilège.’’ Ça en dit beaucoup. Si tu as de la pression, c’est parce que tu es rendu au sommet et il faut que tu vives avec ça. Steven Dubois

Steven Dubois vise les Jeux olympiques en 2022, après avoir raté de peu sa qualification pour Pyeongchang en 2018. En attendant, il veut profiter de chaque Coupe du monde pour s’améliorer. Ainsi, à Salt Lake City, le week-end prochain, il a des objectifs bien précis.

« J’aimerais patiner le 500 m en bas de 40 secondes à Salt Lake. Ça va vraiment être difficile, mais je pense que j’ai encore des chances. J’ai le record canadien en 39,8 s et j’aimerais réussir un temps comme celui-là. Et j’aimerais aller chercher une médaille dans le 1000 ou le 1500. »