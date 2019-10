Deux syndicats s'unissent pour la rémunération des athlètes universitaires

Deux syndicats de joueurs, l'Association nationale des athlètes universitaires (NCPA) et le Syndicat des joueurs de la NFL (NFLPA), travailleront désormais ensemble pour réfléchir à la façon de rétribuer les athlètes universitaires. Ils ont annoncé lundi leur partenariat dans ce dossier.

Cette nouvelle initiative contrarie un peu plus la NCAA, l'organisme de représentation du sport universitaire américain.

Son règlement interdit en effet aux athlètes de recevoir toute rémunération outre leur bourse universitaire. Ce qui est de plus en plus contesté, de la part de plusieurs joueurs vedettes, notamment LeBron James, qui milite pour une rétribution des jeunes joueurs.

« La NFLPA et la NCPA sont heureuses d'annoncer leur collaboration afin d'explorer les façons qu'auront les athlètes de tous les sports d'enfin recevoir une juste compensation pour l'utilisation de leur nom, de leur image et de leur modélisation » dans les jeux vidéo notamment, indique le communiqué commun des deux organismes.

Cette collaboration survient un mois après la décision historique du gouverneur de Californie Gavin Newsom d'autoriser les athlètes universitaires de son État de percevoir à compter de 2023 des droits d'images et de signer des contrats publicitaires.

« À ce jour, ce sont les établissements scolaires et la NCAA qui vendent les droits de licence et de diffusion des athlètes universitaires. Ces organisations en retirent tous les revenus qui sont le fruit du travail des athlètes, sans reconnaître que ces athlètes méritent leur juste part », arguent la NFLPA et la NCPA.

« Dans le cadre de ce nouveau partenariat, nous explorerons toutes les possibilités concernant les produits dérivés, les jeux vidéo et autres produits sous licence officielle. Nous examinerons également l'impact des revenus provenant de la télévision pour des raisons d'équité », ajoutent-ils.

« Nous sommes du bon côté de l'histoire, et nous invitons les partenaires commerciaux de la NCAA à se joindre à nous. Il est temps de prendre un nouveau départ, a expliqué le directeur de la NCPA, Ramogi Huma, lui-même un ancien joueur de football à UCLA.

« Les États-Unis devraient être un lieu où tous les citoyens peuvent bénéficier de la libre entreprise et où l'égalité des droits est garantie », a-t-il dit.

Pour la NCAA, d'autres frondes sont attendues. Dans le sillage du California Fair Pay Act voté à la fin septembre, d'autres États, dont la Floride et New York, songent légiférer à leur tour afin de permettre aux athlètes universitaires d'être rémunérés.