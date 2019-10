Premiers obstacles pour Jesperi Kotkaniemi

Non pas qu’il le fasse. Le Québécois a vanté « la très bonne attitude » de son jeune collègue et a assuré « aimer son éthique de travail ».

Il n’était pas question de souligner ici un quelconque relâchement de la part du jeune Finlandais.

Non, le commentaire se voulait général. Sa réponse à ce qui est souvent considéré comme une légende urbaine par les observateurs externes : la guigne de la deuxième année.

Elle existe, selon Danault, mais pas nécessairement sous la forme à laquelle on pourrait s’attendre. Ce n’est pas toujours quantifiable, elle ne se manifeste pas uniquement dans la colonne des statistiques.

C’est, parfois, un sentiment.

Kotkaniemi a passé l’entièreté de sa première saison le sourire fendu jusqu’aux oreilles, toujours prêt à tenter une petite blague un brin maladroite, étant donné la barrière de la langue, dans les mêlées de presse avec les journalistes.

Il taquinait Victor Mete pendant ses entrevues, racontait ses rares moments où il a été tétanisé par l’enjeu, par la LNH, sans jamais se départir de sa bonne humeur. Même quand certains suggéraient que la rigueur de la ligue l’avait éreinté en fin de saison.

Ce n’est pas exactement le même homme depuis le début de l’année. Prompt à la critique, dur envers lui-même, sérieux, le visage un peu plus fermé. Rien d’alarmant, juste un changement subtil.

D’un point de vue statistique, la différence est plutôt ténue.

Après 11 matchs, le jeune homme de 19 ans compte 2 buts, 1 passe, un différentiel de -1 et remporte 43,7 % de ses mises au jeu. L’an passé, il avait accumulé 4 passes, un ratio de +1 et un taux de 41,6 % dans le cercle.

« Il a peut-être vu le côté business de l’équipe aussi. Il veut bien faire. Il a une très bonne attitude KK. C’est jamais facile à 19 ans, c’est une deuxième année dans la ligue. La deuxième année, pour moi, ça a été la plus dure. Et pour d’autres aussi. Il a encore un côté adaptation à faire », a estimé Danault.

Pourquoi est-ce si difficile, Phillip?

La première année, tu es sur un high, tu es sur un nuage. La deuxième, c’est autre chose. Tu penses que ça va peut-être être plus facile, mais tu arrives et c’est encore plus rapide. T’as pas le temps de niaiser. Phillip Danault

Un an après son arrivée, Kotkaniemi pilote toujours le troisième trio, flanqué d’Artturi Lehkonen et de Paul Byron, deux joueurs qui traversent des périodes creuses.

Son temps de jeu a diminué de près d’une minute (13 min contre 13 :55 en 2018-2019). Malgré sa prise de poids d’une quinzaine de livres, il peine souvent encore dans les batailles au corps-à-corps. Peut-être s’attendait-il à voir plus de progrès? À se faire confier plus de responsabilités?

Le Finlandais assure « avoir du plaisir à jouer » et « apprendre tous les jours ».

« Notre rôle est de neutraliser l’autre troisième trio et on y arrive. Les buts qu’on marque, ce n’est que du bonus », a-t-il expliqué.

La patience est de mise dans son cas. Joel Armia connaît présentement une éclosion à 26 ans. Jonathan Drouin, 24 ans, est sur la bonne voie pour devenir le joueur étoile que le Lightning a vu en lui lorsqu’il l'a repêché au 3e rang en 2013. Le développement d’un joueur prend du temps, variable selon l’individu, mais du temps quand même, comme l’a rappelé Claude Julien, pas le moins du monde inquiet de la performance de son poulain.

« On parle parfois de la malédiction de la deuxième année. Des fois, ce n’est pas toujours facile. Mais je ne vois pas un gars qui nous fait du tort », a insisté l’entraîneur du CH.

Il n’est peut-être pas à la hauteur où tout le monde l’attendait. Mais il ne faut pas oublier qu’il a 19 ans. Peu importe qu’il ait passé un an dans la Ligue nationale. Il n’a seulement que 19 ans. Claude Julien

Et vous, que faisiez-vous à 19 ans?

À la recherche de constance

Le Canadien a alterné les prestations inspirées et les déconvenues depuis le début de la saison. Son jeu à cinq contre cinq est rutilant, son avantage numérique est à point, mais son désavantage le tient loin des trois premières places dans l’Atlantique pour le moment.

Ce premier long voyage de trois matchs dans l’Ouest américain tombe à pic.

Quelques jours après la performance la plus aboutie de la campagne contre le rival de Toronto, le CH espère ancrer ses bonnes habitudes sous le soleil du sud des États-Unis avec un premier arrêt en Arizona mercredi, suivi d’une escale à Vegas jeudi et à Dallas samedi.

« Quand tu vas sur la route, surtout dans le Sud, au soleil, c’est une question d’être régulier et de jouer de bons matchs. De bons matchs à l’étranger. Il faut être solide, minimiser les erreurs, forcer l’autre équipe à faire les erreurs et en profiter. Trois matchs difficiles, Arizona va très bien, Vegas a une bonne équipe et Dallas, ce n’est jamais facile à domicile contre eux. Un voyage qui va nous pousser à être à notre meilleur », a conclu Claude Julien.