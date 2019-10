L’époque des miettes est-elle terminée?

À titre comparatif, le gagnant des finales de l’ATP (Men’s Professional Tennis), deux semaines plus tard, recevra au maximum 2,7 millions.

Wow! Que s’est-il passé?

Comme Billie Jean King, qui aura bientôt 76 ans, aime le répéter : « Pourquoi se contenter de miettes quand on peut obtenir tout le gâteau, avec le glaçage et les cerises sur le dessus ».

Eh bien! Cette fois-ci, c’est le menu complet des desserts qui est sur la table.

Madame King, gagnante de 129 titres dont 12 dans les tournois du grand chelem, a été une pionnière de l’équité salariale. Elle est la fondatrice de la WTA.

Ce doit être assez jouissif de savoir que le trophée qui porte son nom et qui sera remis dimanche prochain à Shenzhen sera accompagné d’un chèque qui va révolutionner la rémunération dans le monde du sport.

C’est du jamais vu! Pour la première fois, les femmes seront mieux payées, oui vous avez bien lu, que les hommes.

C’est presque irréel. Parce que si le tennis est le sport où les femmes gagnent le mieux leur vie, on est encore loin de l’équité.

Oui, depuis 2007 les bourses des quatre tournois du grand chelem sont égales. Bianca Andreescu et Rafael Nadal ont tous les deux reçu 3,85 millions US pour leur victoire aux derniers internationaux des États-Unis. Mais à la Coupe Rogers, où l’on avait les deux mêmes gagnants, Nadal a touché 1,049 million et Andreescu 521 530 $, la moitié... au même tournoi.

Rafael Nadal réagit après un point gagnant en finale des Internationaux des États-Unis. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Et c’est comme ça toute l’année. Les tournois féminins sont moins bien dotés que les tournois masculins.

Même chose pour la commandite. Deux poids, deux mesures. Selon le palmarès des athlètes les mieux payés de la planète du magazine Forbes, pour l’année 2019, dans le top 100... 99 hommes et une seule femme, Serena Williams, au 63e rang.

Ses gains : 29,2 millions, dont 25 millions en commandites. En comparaison, Roger Federer vient au 5e rang des athlètes les mieux rémunérés avec 93,4 millions, dont 86 millions en commandites. Deux joueurs de tennis, deux super vedettes au palmarès hallucinant, deux réalités.

C’est absolument fantastique que les huit jeunes finalistes de la WTA de cette année, dont Bianca Andreescu, puissent profiter de ce vent nouveau. Mais comment expliquer tout à coup cet intérêt marqué pour le tennis féminin?

Dans le monde dans lequel nous vivons, tout est question d’image, de marketing. Quand la WTA s'est mise à la recherche d'un endroit pour installer son tournoi de fin de saison pour plusieurs années, quelques villes se sont manifestées : Singapour, Manchester, Prague, Saint-Pétersbourg et Shenzhen.

La candidature de Shenzhen a été présentée par la Gemdale Corporation, un des plus grands promoteurs immobiliers de la Chine. Cette candidature garantissait un nouveau stade ultramoderne de 500 millions de dollars au centre-ville et une bourse totale de 14 millions, soit le double de la bourse précédente.

Alléchant pour la WTA qui veut développer son sport de façon globale et faire en sorte que toutes les petites filles du monde puissent être exposées à cette activité, qui donne l’occasion de devenir millionnaire. Les finales de la WTA se tiendront à Shenzhen pour les dix prochaines années.

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Qu’est-ce que Shenzhen et ses commanditaires ont à gagner? Une notoriété par association. La Chine est un pays puissant, mais demeure un pays autoritaire, voire totalitaire.

Il y a exactement 27,4 km qui séparent Shenzhen de Hong Kong. Au mois d’août, c’est à Shenzhen que les militaires et les policiers chinois se sont entraînés en déployant leurs forces, ce qui a été perçu comme un geste d’intimidation envers les manifestants de Hong Kong.

Disons qu’un événement sportif qui connaît du succès est pas mal plus rentable pour l’image internationale. Pour les commanditaires, s’ils sont prêts à mettre 14 millions en bourses, c’est parce qu’ils peuvent en retirer encore davantage.

Le tennis féminin entre dans une nouvelle ère. Avec, entre autres, Bianca Andreescu, on a droit à du tennis beaucoup plus complet, plus puissant, plus créatif.

Louis Borfiga, le grand responsable du développement de l’élite à Tennis Canada, m’avait dit dans une entrevue pour Podium, au printemps dernier :

« Je pense que Bianca va beaucoup amener au tennis canadien. Pour une raison simple, parce que les entraîneurs qui ont des jeunes filles vont pouvoir s’inspirer du jeu de Bianca pour le futur. Parce que là, ce n’est plus comme avant. Là, c’est la preuve que voilà comment doit se jouer le tennis de l’avenir. C’est quand même le tennis du futur. »

Les grandes compagnies ont normalement ce pif pour sentir la bonne affaire. Le tennis est un sport qui a des tentacules presque partout sur la planète, donc un rayonnement. Ça, c’est très important pour un commanditaire qui veut que sa marque voyage, mais, surtout, qui souhaite que sa griffe soit associée à une belle jeunesse, prête à se donner en spectacle, à se battre sur chaque coup et, but ultime, prête à tout pour gagner.

Les finales de la WTA sont la scène idéale. On n’y retrouve que les joueuses qui se sont hissées dans le top 8 de l’année. Spectacle garanti!

En plus, le tennis féminin a déjà la cote pour faire vendre des produits. Selon la liste des sportives les mieux payées en 2019, toujours selon le magazine Forbes, le top 10 est composé uniquement de joueuses de tennis, Serena Williams en tête.

Serena Williams après sa victoire en quarts de finale aux Internationaux des États-Unis Photo : Getty Images / Elsa

Ces jeunes femmes qui vont recevoir des millions peuvent dire merci aux pionnières comme Billie Jean King. Sa première revendication pour l’équité remonte à 1970, au tournoi de Rome. Pour son titre, elle avait reçu 600 dollars, alors que le gagnant en avait obtenu 3500.

C’est parce que Madame King a menacé de boycotter les Internationaux des États-Unis en 1973 que le tournoi de Flushing Meadows est devenu le premier grand chelem à offrir des bourses égales aux hommes et aux femmes, soit 25 000 dollars à l’époque.

Pour Billie Jean King, oui, le but était de gagner des matchs de tennis. Mais c’était aussi beaucoup plus que ça. Elle avait l’ambition de prouver que les femmes avaient confiance en leurs moyens, qu’elles étaient fortes et égales aux hommes. Pendant sa carrière, Madame King a fait un peu moins de deux millions en bourses.

Quand la championne dimanche prochain lèvera au ciel le trophée Billie Jean King, avec un chèque qui représentera, en un seul tournoi, plus du double des gains de la carrière de Billie Jean, espérons qu’elle aura une pensée pour toutes celles qui se sont battues pour la reconnaissance du travail des femmes.

Alors, l’époque du gâteau au glaçage épais avec des cerises sur le dessus est-elle arrivée?