Au moins cinq mois d'absence pour Vladimir Tarasenko, blessé à l'épaule

Associated Press

Associated Press

L’attaquant des Blues de Saint Louis Vladimir Tarasenko subira une chirurgie à l’épaule gauche et ratera au moins cinq mois d’action. Le directeur général Doug Armstrong en a fait l’annonce lundi.

Armstrong a ajouté que l’opération aura lieu mardi. Le nom de l’étincelant Russe est désormais inscrit sur la liste des blessés à long terme.

Tarasenko a quitté le match de jeudi dernier, une victoire de 5-2 des Blues contre les Kings de Los Angeles, à environ six minutes de la fin de la première période. Il n’a plus joué après un contact avec le défenseur des Kings Sean Walker. Il n’a pas voyagé à Boston et à Détroit avec ses coéquipiers pour les matchs du week-end.

En 10 rencontres cette saison pour les champions en titre de la Coupe Stanley, Tarasenko a récolté 3 buts et 7 aides.