[BALADO] Tellement hockey : le vrai Joel Armia

Joel Armia, dans un trio dangereux avec Max Domi et Jonathan Drouin, est-il en train de devenir un poids lourd de l’attaque du Canadien? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 52e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.