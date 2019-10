Tout indique que Lewis Hamilton se rapproche de Ferrari

Au lendemain de sa victoire à Mexico, c'est maintenant la presse italienne qui l’encense.

« Le quintuple champion du monde nous a offert un autre chef-d’œuvre en battant Ferrari et Red Bull sur une piste où sa Mercedes-Benz n’avait pas la voiture la plus rapide, écrit Luigi Perna de la Gazzetta dello Sport.

« Hamilton, comme bien d’autres fois, a déjoué les chiffres et la logique. Il a réussi à gérer ses pneus usés et il a conservé son avance sur Sebastian (Vettel) jusqu’à l’arrivée. C’est un géant », affirme-t-il.

« Sa course était un chef-d’œuvre de vitesse et de technique qui a stupéfié Ferrari », écrit Stefano Mancini de La Stampa.

« Ce n’était pas un succès facile pour Mercedes-Benz et Hamilton, ils ont réussi à gagner grâce à leur stratégie et parce que Lewis Hamilton est l'un des meilleurs », affirme-t-il.

La presse italienne est très proche de Ferrari, et quand les superlatifs se multiplient pour un concurrent, c’est que la Scuderia travaille en coulisses.

Lewis Hamilton est-il déjà en discussion avec Ferrari pour la saison 2021? Son contrat actuel avec Mercedes-Benz prend fin au terme de la saison 2020.

Le 6 septembre, durant le week-end du Grand Prix d’Italie, Hamilton avait dû répondre aux questions de la presse sur son avenir.

« Est-ce que je regretterais de prendre ma retraite sans avoir été pilote pour Ferrari? Je ne pense pas qu’il faille s’arrêter à des choses qu’on ne sait pas.

« J’adore la couleur de la voiture, la passion des tifosi à Monza. Il y a des choses qui vont arriver, avait-il précisé, énigmatique, et je ne sais pas si le destin me proposera d’aller chez Ferrari. L’avenir le dira. »

Toto Wolff Photo : Getty Images / Drew Gibson

Ce qui semble clair, c'est que Mercedes-Benz doit trouver les arguments pour le convaincre de rester là où il est.

« Les rumeurs voulant que Lewis soit intéressé par Ferrari sont disproportionnées, a réagi le patron de l'équipe Mercedes-Benz, Toto Wolff, le 26 octobre, durant le week-end du Grand Prix du Mexique.

« Lewis sait exactement où il se voit dans l'avenir, et nous avons toujours montré notre loyauté envers nos pilotes », a tenu à préciser M. Wolff.

Quand Lewis Hamilton dit qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, il faut lire entre les lignes que Mercedes-Benz ne lui a pas fait d'offre ferme. Peut-elle lui offrir plus que les 57 millions de dollars américains qu'il touche en 2019?

Ferrari lui aurait-elle déjà fait signer un avant-contrat pour 2021?

Le pilote de 34 ans ne cache pas son intérêt pour la marque au cheval cabré et son admiration pour Charles Leclerc, dont il apprécie la maturité à son jeune âge.

Déjà, au Royaume de Bahreïn, Hamilton avait salué le talent du jeune pilote qui avait dû lui laisser la victoire à cause d’un problème de moteur à dix tours de l'arrivée. Leclerc avait dû laisser passer les pilotes Mercedes-Benz et avait fini 3e.

Le Monégasque avait fait les manchettes la veille en devenant le plus jeune pilote de l'histoire, à 21 ans 5 mois et 15 jours, à obtenir la pole position.

« Il fait du bon boulot. Je me reconnais, au même âge, en Charles. Il arrive dans une grosse équipe où il y a beaucoup d’attentes et il veut gagner tout de suite, battre son coéquipier, déjà champion du monde. Comme moi en 2008, quand je suis arrivé chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso. »

Lewis Hamilton félicite Lewis Hamilton à Monza. Photo : Twitter

À Monza, dans le jardin de Ferrari, quand Leclerc a remporté le Grand Prix d’Italie, Hamilton a été le premier à aller le féliciter, alors qu’il était encore dans sa Ferrari.

Quand Leclerc a obtenu sa troisième pole position d’affilée, à Singapour, Hamilton l’a félicité à sa façon dans un petit échange entre eux dans la salle de conférence de presse, juste avant le début de l’exercice médiatique.

« That's five poles now (ça fait maintenant cinq poles)? Yes (oui). Last three (trois d'affilée)? Yes. ****** (wow) ! », a murmuré Hamilton à Leclerc.

Lewis Hamilton (à gauche) et Charles Leclerc discutent avant une rencontre de presse. Photo : Twitter

Le 6 octobre, Hamilton a publié sur son compte Instagram une photo de lui devant une rutilante Ferrari, avec la légende : « Qui veut faire un tour avec moi? »

La photo a été retirée du compte après quelques minutes et remplacée par une « plus officielle » où il pose devant une… Mercedes-Benz. La Ferrari est depuis revenue sur sa page.

Il est intéressant de noter le nombre de mentions J'aime : 758 765 pour la photo de la Ferrari, 489 390 pour la photo de la Mercedes-Benz. Cela veut-il dire que l'extravagance italienne fascine plus que la puissance allemande?

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les messages de Lewis Hamilton, avant (à gauche) et après Photo : Instagram / Lewis Hamilton

À la fin de son contrat au terme de la saison 2020, Lewis Hamilton aura peut-être remporté sept titres mondiaux, dont six avec Mercedes-Benz (plus un avec McLaren), il aura fait le tour du jardin.

Michael Schumacher, après deux titres mondiaux, n’a-t-il pas décidé de relever le défi de ramener Ferrari sur le chemin de la victoire et de remporter le titre mondial? Avec la pression de devoir répondre aux attentes. On attendait de lui des miracles, écrivait le magazine français Auto-Hebdo de novembre 1995.

La méthode « Tous pour un », adoptée par Jean Todt, alors patron de l’équipe F1, a permis à l'Allemand d'y arriver cinq fois.

La couverture du magazine français Auto-Hebdo qui confirme l'arrivée de Michael Schumacher chez Ferrari Photo : Auto-Hebdo

Après avoir remporté quatre titres mondiaux avec Red Bull, Sebastian Vettel a tenté le même pari. Avec succès, mais sans titre mondial pour le moment. C’est justement Lewis Hamilton et Mercedes-Benz qui l’ont empêché d’y arriver.

Il existe un réel respect entre les deux pilotes.

Hamilton reconnaît les accomplissements de Vettel, et en a fait son égal. Dans la tourmente de ses erreurs de jugement, notamment à Monza cette saison, quand l’Allemand a perdu le contrôle de sa Ferrari et a percuté Lance Stroll, quand la presse italienne l’a démoli, Hamilton a pris sa défense.

Sebastian Vettel (à gauche) et Lewis Hamilton à Montréal Photo : Getty Images / Mark Thompson

Les deux hommes s’apprécient et se parlent beaucoup.

Hamilton sait que Vettel a connu un creux de vague qui a commencé à Montréal, quand il a été pénalisé à 20 tours de l’arrivée pour avoir, soi-disant, coupé la route à Hamilton après sa sortie de piste.

L'incident entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel au 48e tour du Grand Prix du Canada 2019 Photo : Twitter + You Tube

Mais après la pause estivale, Ferrari est revenue avec un moteur survitaminé qui attise les jalousies.

Charles Leclerc en a profité, amassant les poles et les victoires, tandis que Vettel a retrouvé son coup de volant et son aplomb en piste, comme en témoignent ses performances à Singapour et à Mexico.

À Mexico, Vettel et Leclerc ont obtenu les vitesses de pointe les plus élevées, à 357,9 et 357 km/h respectivement. Hamilton ne s'est classé que 11e en vitesse de pointe, à 350,7 km/h.

Un déficit de puissance de 7 km/h qui a permis à Vettel de rester devant la Mercedes-Benz de Valtteri Bottas jusqu'à l'arrivée.

Lewis Hamilton sera de nouveau champion du monde avec Mercedes-Benz.

Après ses six titres, dont cinq avec la marque allemande, que voudra-t-il faire? Tenter d’égaler les sept titres de Michael Schumacher? Se lancer à l’assaut des 91 victoires de Schumacher? Peut-être.

Rappelons que c’est Niki Lauda qui l’avait convaincu en 2012 de se joindre à Mercedes-Benz (en 2013). Hamilton se sentait bien avec McLaren, mais il a écouté l’Autrichien, qui a eu du flair.

Lewis Hamilton (à gauche) et Niki Lauda en 2009 Photo : You Tube

S’il était encore de ce monde, et sans employeur, Niki Lauda, dont les liens avec Ferrari étaient restés très serrés, lui donnerait sans doute sa bénédiction.

La Scuderia a retrouvé des couleurs depuis le Grand Prix de Belgique, et permet de nouveau à ses pilotes de se battre pour la victoire. C'est du côté stratégique que Ferrari pêche parfois par prudence.

« On devrait peut-être prendre plus de risques », a dit le directeur sportif de Ferrari, Mattia Binotto, au soir du Grand Prix du Mexique.

Il est trop tard pour le titre en 2019, mais en 2020, avec le statu quo réglementaire, Ferrari pourrait se battre pour le titre si la prochaine voiture le permet, ce qui ne manquera pas d’influencer Hamilton dans sa réflexion.

Chez Mercedes-Benz, on en est parfaitement conscient. L'équipe allemande devra se battre non seulement sur la piste, mais aussi en coulisses contre Ferrari.

Si Hamilton, à la fin de 2020, obtient un septième titre mondial et égale le record de Schumacher, il pourrait se laisser tenter par Ferrari pour se lancer à l’assaut de nouveaux records (titres et victoires) en combinaison rouge.

Après la rigueur allemande, le Britannique voudra goûter à la passion italienne.