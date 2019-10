Bianca Andreescu perd son premier match aux finales de la WTA

La Canadienne Bianca Andreescu (no 5) s'est inclinée devant la Roumaine Simona Halep (no 4), lundi, à son premier match aux finales de la WTA à Shenzhen, en Chine, grand rendez-vous de fin de saison auquel elle est conviée pour la première fois.

Face à une autre de ses idoles de jeunesse qu'elle affrontait pour la première fois, l'Ontarienne de 19 ans a montré beaucoup d’entêtement avant de plier l'échine en trois manches de 6-4, 6-7 (6/8) et 3-6.

La première manche a d’abord donné lieu à un échange de politesses. Andreescu et Halep ont enregistré des bris de service aux troisième et quatrième jeux.

La Torontoise a pris son envol en remportant les quatre derniers jeux de la manche en dépit d’un taux de premières balles en jeu à 57 %. Halep a fait pire avec 53 % et seulement 6 points inscrits en retour de service.

La deuxième manche a connu un nouvel échange de bris, sauf que cette fois, Halep en a réussi deux d’affilée pour mettre la pression sur sa jeune rivale et passer en avant 4-2.

La tête recouverte d’une serviette chaque fois qu’elle retournait s’asseoir sur sa chaise, Andreescu a répliqué pour revenir à 4-4.

Après s'être retrouvée à 0-3, puis à 4-6 dans le jeu décisif, l'Ontarienne a effectué des remontées au point où elle a laissé filer une balle de match à 6-5. Mais la Roumaine a tout de même forcé la tenue d'une ultime manche.

Les bris de service ont également été au coeur de la troisième manche. Halep a pris l'avance 4-2, puis 5-3, avant de conclure au bout de 2 h 34 min.

Andreescu a profité d'une pause médicale après la fin de la deuxième manche pour recevoir un massage au bas du dos. Elle a semblé moins mobile dans certains de ses mouvements en troisième manche.

Halep a aussi reçu la visite de son entraîneur Darren Cahill à de nombreuses reprises durant le match, tandis qu'Andreescu n'a jamais réclamé la présence de Sylvain Bruneau auprès d'elle.

La Canadienne a commis un total de 38 fautes directes contre 31 pour Halep. Andreescu a également enregistré sept bris de service contre six pour sa rivale.

À noter que trois des quatre duels disputés jusqu'à présent ont nécessité trois manches.

C'est la première fois depuis l'été 2018 qu'Andreescu perd deux matchs de suite. Entre temps, elle y est allé d'une séquence de 17 victoires d'affilée.

Pliskova accrochée

Plus tôt, la Tchèque et no 2 mondiale Karolina Pliskova s’est inclinée en deux manches de 6-7 (12/14) et 4-6 devant l’Ukrainienne Elina Svitolina (no 8). Cette rencontre initiale du groupe violet, que complètent Andreescu et Halep, a duré 1 h 53 min.

Malgré ses sept as et ses cinq bris de service, Pliskova n’a pas été très efficace sur son propre service. Elle n'a inscrit que 51 points sur une possibilité de 89 et a commis 6 doubles fautes.

Karolina Pliskova Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Il s’agissait d’un neuvième affrontement entre ces deux joueuses. Pliskova est toujours en avant avec cinq victoires contre quatre.

Mardi, les joueuses du groupe rouge seront de retour en action avec des matchs opposant l'Australienne Ashleigh Barty (no 1, 1-0) à la Japonaise Naomi Osaka (no 3, 1-0), puis la Tchèque Petra Kvitova (no 6, 0-1) à la Suisse Belinda Bencic (no 7, 0-1).