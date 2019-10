Hamilton l'emporte à Mexico, mais n'est pas champion, Stroll 12e

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) l'a emporté à Mexico. Il a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier Valtteri Bottas. Lance Stroll (Racing Point) finit 12e

Hamilton a réussi à faire 47 tours avec le même train de pneus, ce qui lui a permis de remporter la course à Mexico, dimanche.

« Un gros merci à l'équipe. On pensait que ce serait un week-end difficile, mais on y a cru », a dit Hamilton.

Comme son coéquipier Valtteri Bottas a fini sur le podium, en 3e place, Hamilton devra attendre au prochain Grand Prix, aux États-Unis, dans une semaine, pour tenter de conserver son titre mondial.

« Ça ne me dérange pas, j'adore me battre, a dit Hamilton, et j'ai réussi à rester devant Sebastian (Vettel) à la fin. Je suis content. »

Sebastian Vettel a terminé au 2e rang grâce à une stratégie d'un seul arrêt, ce qui lui a permis de finir devant son coéquipier Charles Leclerc, parti de la pole position, et qui a fait deux arrêts. Le Monégasque a fini 4e.

Lance Stroll (Racing Point) a fini 12e, après avoir roulé en 7e place avant son seul arrêt, au 38e tour.

Plus de détails à venir