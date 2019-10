Un premier porteur de ballon québécois depuis 2007 chez les Alouettes

L'ancien du Rouge et Or a été inséré dans l'alignement des Alouettes en raison du repos accordé au porteur partant William Stanback pour le match contre les Tigers-Cats de Hamilton.

Amoah a entendu son numéro pour la première fois à la fin du troisième quart. Il a été sur le terrain pour la majorité des jeux au quatrième quart.

Il a terminé le match avec un cumulatif de 25 verges à la suite de deux courses et deux attrapés.

« J'étais quand même relativement confortable. Le but, c'était de me tremper les pieds un peu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur le terrain », a déclaré Amoah à Radio-Canada Sports après le match.

« Mon premier jeu, c'est sûr que j'étais un peu excité, alors ma lecture n'a pas été aussi bien qu'elle aurait dû être, mais j'ai pu prendre du rythme et faire certains jeux quand ça comptait un peu plus », a-t-il ajouté.

La vitesse du jeu est un facteur qui est très différent des rangs universitaires, ça m'a pris un peu de temps à m'adapter sur le terrain. Christopher Amoah, après son premier match dans la Ligue canadienne de football

Quelques centres-arrières québécois ou autres joueurs insérés dans l'alignement le temps d'un jeu ont obtenu des verges au sol pour les Alouettes, mais Amoah est devenu samedi le premier pur porteur de ballon québécois à se voir confier l'objet précieux depuis Éric Lapointe en 2006. Une disette de 13 ans!

« Je ne savais pas », a commenté Amoah après le match. « Ça fait vraiment longtemps », a-t-il déclaré en riant.

Savoir attendre son moment

Amoah n'a pas volé ces premiers jeux chez les professionnels. Avant sa mise sous contrat par les Alouettes le mois dernier, son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille.

Nommé recrue offensive par excellence à ses débuts au football universitaire en 2014, Amoah a eu de la difficulté à s'imposer comme le porteur de ballon partant à Laval. Parfois blessé, parfois victime des succès de ses coéquipiers à la même position, il a dû prendre son mal en patience à plus d'une occasion.

Épié par quelques équipes de la NFL au printemps 2018, Amoah a été ignoré au repêchage de la Ligue canadienne de football quelques semaines plus tard, même s'il avait déjà été classé 11e meilleur espoir la cuvée 2018.

Il avait néanmoins obtenu un essai avec les Eskimos d'Edmonton l'an dernier avant d'être libéré. Il a choisi de disputer une cinquième et dernière saison avec le Rouge et Or. Ce n'est que le mois dernier que Amoah a été mis sous contrat par les Alouettes après un long moment loin des terrains.

Malgré les questionnements, il a conservé une attitude exemplaire au fil des dernières années selon son ancien coordonnateur à l'attaque à Laval, Justin Éthier.

« Chris, en cinq ans, n'est jamais venu dans mon bureau pour se plaindre ou me demander d'avoir plus de ballon », a fait valoir Éthier. « Je suis sûr qu'il a eu des moments difficiles, mais il a toujours respecté les décisions. Il a aidé les jeunes joueurs et il a été un joueur d'équipe extraordinaire. Il a franchement tout mon respect », a souligné Éthier.

Souvent, on dit aux joueurs qu'il faut être patient et d'attendre leur moment. J'ai toujours eu l'impression que lorsqu'il a eu son moment, il a sauté dessus. Justin Éthier, coordonnateur offensif du Rouge et Or de l'Université Laval

Il est encore trop tôt pour connaître le futur d'Amoah avec les Alouettes de Montréal. Il est présentement le troisième porteur de ballon dans la hiérarchie de l'équipe derrière Jeremiah Johson et Wiliam Stanback.

« L'objectif à long terme, c'est de faire partie de l'équipe et de faire partie de l'unité partante dans le futur. Ç'a commencé aujourd'hui [samedi] avec le match que j'ai joué. Ils veulent voir une progression chez moi pour que je puisse faire partie de l'édition 2020 », a confié le porteur de ballon.