Roger Federer a savouré dimanche son 10 e sacre dans sa ville natale qu'est Bâle. Le Suisse a maintenu son emprise sur le trophée de champion en l'emportant 6-2 et 6-2 contre l'Australien Alex de Minaur.

Federer n'a plus perdu dans son tournoi fétiche depuis 2013. L'athlète de 38 ans a triomphé cinq fois lors des six dernières années à la maison et surfe sur une séquence de 25 victoires, dont une par abandon.

Rappelons que le triple champion en titre à Bâle n'avait pas participé à l'édition 2016 de la compétition suisse pour des raisons de santé.

« Jamais je n'aurais pensé remporter dix titres à Bâle, c'est extraordinaire », a affirmé Federer, avant d'être rattrapé par l'émotion et de laisser couler quelques larmes.

Le favori a signé son 103e triomphe sur le circuit de tennis masculin (ATP), et son quatrième de la saison, après 68 minutes de jeu contre un adversaire qui n'a jamais su imposer son rythme.

Roger Federer victorieux Photo : Reuters / Arnd Wiegmann

Federer a converti deux de ses cinq balles de bris dans chacune des manches pour ainsi s'approcher à six titres du record absolu détenu par l'Américain Jimmy Connors (109).

De Minaur n'a jamais eu l'occasion de rendre la pareille à l'homme aux 20 couronnes en grand chelem.

La 28e raquette mondiale, âgée de 20 ans, a par ailleurs gagné ses trois premiers tournois en 2019 lorsque l'ATP s'est arrêtée à Sydney, à Atlanta et à Zhuhai. Il devra toutefois patienter avant de célébrer le quatrième sacre de sa carrière professionnelle.

« J'espérais que Roger en aurait marre de gagner ici et qu'il laisserait une chance à quelqu'un d'autre... », a plaisanté l'Australien au terme de l'affrontement à sens unique.

Federer n'a échappé que 18 jeux en 4 confrontations lors des derniers jours à Bâle. Sa victoire la plus ardue a été enregistrée dans le carré d'as samedi, 6-4 et 6-4, contre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 3).

Plus tôt cette année, le maestro helvète avait également atteint le considérable plateau des 10 titres au tournoi de Halle, disputé sur la pelouse allemande.

Le principal intéressé est maintenant attendu au Masters 1000 de Paris-Bercy, qui commencera lundi, où le tirage au sort lui a réservé une potentielle demi-finale face à l'Espagnol Rafael Nadal.