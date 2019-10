Chris Froome de retour en selle

Le Colombien Egan Bernal, qui a remporté la palme au Tour de France en juillet, et l'Espagnol Jonathan Castroviejo ont entouré leur coéquipier vedette chez Ineos dans un tour unique de contre-la-montre par équipe.

Quadruple vainqueur de la Grande Boucle entre 2013 et 2017, Froome a effectué son attendu retour en selle après avoir subi de multiples fractures, notamment du fémur, à la suite d'une chute à l'entraînement en juin durant la reconnaissance de la 4e étape du Critérium du Dauphiné.

Une opération pour retirer une plaque de sa hanche est prévue à la fin de l'année, en décembre.

L'équipe Ineos a terminé à l'avant-dernier échelon. Et sans surprise, Froome est sur le plan individuel encore loin de son état de forme habituel.

Le Japonais Yukiya Arashiro a enlevé les honneurs de la course devant un peloton garni d'étoiles du cyclisme mondial.

Bernal et le Slovène Primoz Roglic, pour ne nommer que ceux-ci, ont respectivement franchi la ligne d'arrivée aux 2e et 3e échelons au terme de 17 tours d'un circuit de 3,5 km dans les rues de Saitama, une ville non loin de Tokyo.

« Je suis le premier coureur japonais à gagner, donc peut-être qu'ils parleront de moi dans 20 ans », a plaisanté Arashiro.