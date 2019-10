Finales de la WTA : Barty et Osaka gagnent leur premier match

La Japonaise, no 3 au monde, a battu la Tchèque Petra Kvitova (no 6) en trois manches de 7-6 (7/1), 4-6 et 6-4 dans une répétition de la finale des Internationaux d'Australie 2019.

Osaka a éprouvé des difficultés à conclure et a donc eu besoin de trois actes pour l'emporter, comme à Melbourne à la fin janvier.

« Ça faisait longtemps qu'on avait croisé le fer, a rappelé Osaka, et ce ne sont pas de très bons souvenirs. Je ne voulais surtout pas que le match se déroule en trois manches, comme à Melbourne.

« Je suis meilleure quand j'affronte les meilleures raquettes au monde, mais pas toujours, a dit Osaka. Alors, ce tournoi est un gros test pour moi, et j'essaie de ne pas trop penser à l'enjeu. »

En 2018, pour sa première participation au prestigieux tournoi de fin de saison, la Nippone de 22 ans avait perdu ses deux premières rencontres de groupe et avait été contrainte d'abandonner lors de la troisième en raison d'une blessure à une cuisse.

Kvitova avait remporté l'édition 2011 des finales de la WTA.

Osaka s'est hissée en tête du groupe rouge grâce à son triomphe et a plus tard été rejointe par l'Australienne Ashleigh Barty (no 1), qui a vaincu la Suisse Belinda Bencic (no 7) en trois manches de 5-7, 6-1 et 6-2.

« J'ai particulièrement bien servi à certains moments, a dit Barty. Et ça a été la clé dans les manches 2 et 3. J'ai toujours voulu que mon service fasse partie de mes armes. »

Les deux joueuses participent pour une première fois aux finales de la WTA en simple.

Barty est quasiment assurée de boucler l'année au sommet de l'échiquier mondial du tennis féminin. Elle n'est plus qu'à un match, sans même avoir besoin de s'imposer, de conserver son trône.

Une défaite à cette compétition rapporte 125 points de classement, tandis qu'une victoire vaut le double.

La Canadienne Bianca Andreescu disputera son premier duel lundi matin, à 8h, HAE, contre la Roumaine Simona Halep, championne en titre du tournoi de Wimbledon, troisième levée du grand chelem de l'année.

« J'ai tellement hâte, a réagi Andreescu quand elle a su qu'elle allait affronter Halep. J'ai toujours voulu l'affronter, alors je crois qu'on va s'amuser et que ce sera un bon match. »